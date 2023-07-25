«Нехай вирішують прихожани» – голова Одеської ОВА про відбудову зруйнованого собору в Одесі

Іноземні держави вже запропонували свою допомогу для відбудови Спасо-Преображенського православного собору Одеси, але наразі Одеська ОВА це питання не розглядає, оскільки очікує на експертизу. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

«Ми сьогодні це питання ще не розглядаємо, так як ми не розуміємо технічно чи можливо ту частину (зруйновану – ред.) відбудувати, тому що там відійшла опорна стіна, і наскільки це безпечно. Я думаю, що до цього питання потрібно повернутися після обстеждення, експертизи і відповідних висновків спеціалістів», – сказав Кіпер.

На запитання Радіо Свободи, чи існує консенсус у громаді стосовно відбудови храму, допоки він підпорядковується УПЦ (МП), Кіпер сказав, що «нехай вирішують прихожани» і «якщо буде можливість, то не треба заперечувати відбудову».

«Ви чули заяву настоятеля того самого патріархіту (московського – ред.) Агафангела. Він це повністю засудив і це самі прихожани нехай вирішують. Якщо буде можливість відбудувати, то я думаю, що не треба заперечувати відбудову того храму, до якого ходила велика частина одеситів. Зараз ми говоримо не лише про будівлю, а й про одеситів і ту віру, яку вони несуть», –сказав очільник Одеської ОВА.

Українська православна церква, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, засудила і назвала «терористичним актом» пошкодження Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі внаслідок атаки Росії у ніч на 23 липня.

Раніше посольство Італії в Україні заявило, що Італія має унікальний у світі досвід у реставраційній галузі, і країна готова допомогти у відновленні собору в Одесі.