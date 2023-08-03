Москва запровадила квоти на чисельність дипустанов Румунії в Росії

Російське Міністерство закордонних справ запровадило квоти на чисельність дипломатичних і консульських установ Румунії в Росії. Відповідну ноту вручили тимчасовому повіреному у справах Румунії у Москві.

У повідомленні російського зовнішньополітичного відомства йдеться про те, що рішення ухвалили як захід у відповідь. У липні Бухарест вирішив зрівняти кількість російських дипломатичних працівників із кількістю румунських у Москві. МЗС Румунії вимагало, щоб країну залишили 40 росіян, серед яких 11 – зі статусом дипломата.

Російське МЗС також заявило, що румунська влада нібито веде по відношенню до Москви «недружню політику» і перешкоджає роботі російських диппредставництв у Румунії.

Бухарест повідомлення МЗС Росії наразі не коментував.

У Румунії розташовані два російські відомства: посольство в Бухаресті і генконсульство в Констанці. Румунія в Росії представлена посольством у Москві й консульствами у Санкт-Петербурзі й Ростові-на-Дону.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Румунія приєдналася до санкцій проти Москви. Торік Бухарест вислав кількох російських дипломатів, а також обмежив видачу віз росіянам.

Після виходу Москви із зернової угоди російська армія почала атакувати Одесу й Одеську область. Під обстріл у порту Рені на Дунаї потрапило румунське суховантажне судно.

Після обстрілу Ізмаїла, міста поблизу Румунії, президент Клаус Йоганніс звинуватив Росію у скоєнні воєнних злочинів.