Румунія вимагає від РФ скоротити кількість співробітників посольства більш ніж наполовину

Бухарест вимагає від Москви скоротити штат посольства в Румунії на 40 осіб. Чисельність дипломатів і технічних співробітників російського представництва має дорівнювати кількості співробітників дипмісії Румунії в Росії, повідомило румунське МЗС.

Загалом Росія мала скоротити 51 особу, але оскільки не всі посади зайняті, то Румунію залишать 11 дипломатів і 29 співробітників з числа техніко-адміністративного персоналу. Це понад половина штату. На припинення роботи дається 30 днів.

Румунське зовнішньополітичне відомство також наголосило, що рішення про скорочення персоналу дипмісії відображає поточний рівень відносин між двома країнами після того, як Москва розв’язала агресивну війну проти України.

МЗС Росії пообіцяло дати відповідь.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну Румунія приєдналася до санкцій проти Москви. Торік Бухарест вислав кількох російських дипломатів, а також обмежив видачу віз росіянам.

У лютому Румунія зупинила роботу Російського дому в країні, зазначивши, що російська сторона навмисно спотворювала реальність та історичну правду з метою вплинути на думку румунів.