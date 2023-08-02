Зеленський про протидію російським атакам: «кожне влучання – це спільна проблема»

Протягом попередньої ночі російські війська випустили 37 дронів Shahed по Україні, повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні 2 серпня.

«Частину вдалося збити. Але частину. На щастя, люди не постраждали. Є влучання у південних районах – Одещина, наші порти», – заявив він.

За словами Зеленського, Україна і її партнери «роблять максимум», аби збільшити постачання систем оборони:

Читайте також: Україна сподівається на проведення Глобального саміту миру восени – Зеленський

«Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання – це спільна проблема. Не лише України, а й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли б’є по наших портах, по нашій інфраструктурі».

Президент нагадав, що російські атаки спрямовані на глобальну харчову безпеку.

«Москва веде битву за глобальну катастрофу: цим божевільним потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився – цінові кризи їм потрібні, їм потрібні збої в постачанні. Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там у Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання», – сказав Зеленський.

Читайте також: Варшава сподівається, що Україна «врахує її позицію» щодо захисту польських аграріїв

Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.

Президент Румунії Клаус Йоганніс після чергового удару 2 серпня звинуватив Кремль у воєнних злочинах. Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель закликав міжнародну спільноту посилити підтримку світової харчової безпеки, а також вимагати від Росії повернутися до переговорів і відмовитися від української аграрної інфраструктури.