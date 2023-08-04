Зеленський подякував СБУ «за повернення війни державі-агресору»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що 4 серпня заслухав доповідь очільника Служба безпеки України Василя Малюка.

«Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад – державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся», – сказав Зеленський.

Голова держави не уточнив подробиць щодо того, чого стосувався звіт Малюка. Водночас раніше сьогодні джерела в спецслужбі повідомили Радіо Свобода про те, що Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська (Краснодарський край Росії), внаслідок якої було пошкоджено великий десантний корабель «Оленьогірський гірник».

Співрозмовник Радіо Свобода поширив відео, на якому видно корабель (ймовірно, «Оленьогірський гірник»). Камера розміщена на носії, який наближається до корабля, відео обривається в момент зіткнення.

За даними джерела, це надводний дрон СБУ із 450 кілограмами тротилу, який атакував корабель із близько 100 особами екіпажу на борту.

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«Спецоперацію проводили разом із ВМС. В результаті атаки «Оленьогірський гірник» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк», – заявив співрозмовник Радіо Свобода. Водночас Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ, в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live» заявив, що ВМС «не мають до цього ніякого стосунку».

Українські силові служби зазвичай не коментують ймовірні атаки в Росії або на окупованих територіях. Водночас у травні 2023 року голова СБУ Василь Малюк визнав причетність Служби безпеки до атак водними дронами на кораблі російського флоту в окупованому Криму.

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Речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») припустила, що вибухи поблизу Новоросійська у Краснодарському краї Росії можуть бути провокацією з боку Росії.

Російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили вранці 4 серпня, що в Краснодарському краї РФ, в районі Новоросійська, «російські кораблі відбили атаку двох українських безекіпажних катерів на військово-морську базу».