Нові дані Генштабі ЗСУ щодо втрат Росії: за добу ще 620 військових та 4 танки

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 249 110 своїх військових, 620 із них – за останню добу, заявив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 5 серпня.
Серед інших російських втрат, за даними Генштабу, – такі:
- танки – 4232 (+4 за останню добу)
- бойові броньовані машини – 8251 (+2)
- артилерійські системи – 4943 (+32) од.;
- РСЗВ – 704
- засоби ППО – 466
- літаки – 315
- гелікоптери – 311
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4116 (+12)
- крилаті ракети – 1347
- кораблі/катери – 18
- автомобільна техніка та автоцистерни – 7422 (+30)
- спеціальна техніка – 730 (+6)
Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.
Станом на 7 липня Російська служба Бі-Бі-Сі і «Медіазона» спільно з командою волонтерів, користуючись відкритими даними, встановили імена 27 423 російських військовослужбовців, які загинули під час війни Росії проти України.
Автори дослідження також зазначають, що це «мінімальна оцінка російських втрат», а реальне число – «напевно вище».
Реальна цифра втрат, за оцінками авторів дослідження, може бути щонайменше вдвічі більшою. Таким чином, кількість загиблих, за найконсервативнішою оцінкою, може становити 55 тисяч осіб. Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто зазнав тяжкого поранення чи загинув, можуть становити щонайменше 247 тисяч осіб.
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ