Генштаб ЗСУ: за добу РФ втратила на війні в Україні понад 600 вояків

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 248 490 своїх військових, 640 із них – за останню добу, заявив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 4 серпня.

Серед інших російських втрат, за даними Генштабу, – такі:

танки ‒ 4228 (чотири – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 8249 (+15)

артилерійські системи – 4911 (+19)

РСЗВ – 704

засоби ППО ‒ 466 (+1)

літаки – 315

гелікоптери – 311

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27)

крилаті ракети ‒ 1347

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 7392 (+20)

спеціальна техніка ‒ 724 (+3).

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Станом на 7 липня Російська служба Бі-Бі-Сі і «Медіазона» спільно з командою волонтерів, користуючись відкритими даними, встановили імена 27 423 російських військовослужбовців, які загинули під час війни Росії проти України.

Автори дослідження також зазначають, що це «мінімальна оцінка російських втрат», а реальне число – «напевно вище».

Реальна цифра втрат, за оцінками авторів дослідження, може бути щонайменше вдвічі більшою. Таким чином, кількість загиблих, за найконсервативнішою оцінкою, може становити 55 тисяч осіб. Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто зазнав тяжкого поранення чи загинув, можуть становити щонайменше 247 тисяч осіб.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.