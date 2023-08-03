Росія: генерал Теплінський розкрив дані про втрати. Заяву прибрали з сайту телеканалу Міноборони

Командувач Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковник Михайло Теплінський у привітанні з Днем Повітряно-десантних військ, опублікованому телеканалом Міністерства оборони РФ «Звезда», розкрив кількість десантників, поранених на війні в Україні. Увагу на це 3 серпня звернуло видання «Агенство».

У своєму привітанні Теплінський сказав, що пишається тим, що за півтора року війни «понад пʼять тисяч десантників, що зазнали поранень, після лікування повернулися на фронт, а понад три з половиною тисячі наших поранених узагалі відмовилися залишити передову». Генерал не розкрив дані про безповоротні втрати.

Як зазначає «Агентство», згодом телеканал «Звезда» вилучив із сайту та з телеграм-каналу привітання Теплінського. Новина залишилася в кеші Google, у репостах та передруках ЗМІ, а видалений пост зберігся в архіві TGStat.

OSINT-аналітик Кирило Михайлов, спираючись на дані Теплінського щодо поранених, припустив у розмові з «Агентством», що за час війни загинули кілька тисяч російських десантників. Журналісти «Медіазони» та російської служби Бі-Бі-Сі разом із волонтерами підтвердили, що до 28 липня загинули щонайменше 1842 десантники, в тому числі 322 офіцери.