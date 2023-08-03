У липні військові запобігли проникненню в Україну через північний кордон чотирьох ДРГ – Наєв

Українські військові у липні запобігли чотирьом спробам проникнення на територію України російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) у Чернігівській і Сумській областях, повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
«Ці випадки були зафіксовані в темну пору доби, однак це не завадило прикордонникам на спостережних постах своєчасно помітити диверсантів і відкрити вогонь на ураження», – зазначив Наєв у Telegram.
За його словами, нині на північному напрямку тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування замінованих непрохідних лісових завалів.
1 серпня Наєв повідомляв, що російські диверсанти вночі намагалися перетнути кордон у Чернігівській області, українські прикордонники відкрили вогонь і змусили їх відійти назад.
Українські війська регулярно повідомляють про російські обстріли областей, що межуть із РФ, зокрема Чернігівщини та Сумщини.
Наприкінці червня президент Володимир Зеленський доручив військовим «підсилити північний напрямок».
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