Російські диверсанти вночі намагалися перетнути кордон у Чернігівській області – Наєв

Російські диверсанти вночі намагалися перетнути кордон у Чернігівській області, українські прикордонники відкрили вогонь і змусили їх відійти назад, повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв у Telegram.

«Минулої ночі на Північному напрямку, в межах Чернігівської області, припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника», – повідомив Наєв.

За його словами, чотири озброєні особи були помічені прикордонниками з допомогою тепловізорів. Було відкрито вогонь на ураження, що змусило диверсантів відійти назад, зазначив Наєв.

«За сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та ЗСУ. Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог вчергове поніс втрати та не досяг поставленої мети», – написав Наєв.

Українські війська регулярно повідомляють про російські обстріли областей, що межуть із РФ, зокрема Чернігівщини.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський доручив військовим «підсилити північний напрямок».