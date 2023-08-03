Російський генерал Теплінський уник арешту і формує нові підрозділи – ISW

Командувач Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковник Михайло Теплінський оголосив про формування двох нових полків та відновлення 104-ї дивізії Повітряно-десантних військ до кінця 2023 року. На це в новому огляді звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Автори дійшли висновку, що заява Теплінського свідчить про те, що він зберігає свою позицію і публічну підтримку міністерства оборони Росії після чуток про його арешт у середині липня, – можливо, через його звʼязки з угрупованням «ПВК Вагнера».

Заколот, організований ватажком угруповання «Вагнера» Євгеном Пригожиним наприкінці червня, спричинив зміни серед російських військових високопосадовців. Зокрема, досі не відоме місце перебування генерала Сергія Суровікіна, який упродовж кількох місяців керував діями військ РФ на території України. Тим часом, сам Пригожин залишається на свободі і передислокував кістяк свого угруповання на територію Білорусі, де «ПВК Вагнера» облаштувало нову базу.