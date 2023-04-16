Війна РФ проти України: розвідка Британії пояснила, що може означати повернення російського генерала Теплінського

Російський генерал-полковник Михайло Теплінський, який командує Повітряно-десантними військами Росії, схоже, повернув собі вагому роль у війні в Україні після втрати її в січні цього року, повідомляє розвідка Великої Британії.

Британські військові звертають увагу, що Теплінський є, певно, одним із небагатьох високопоставлених російських генералів, який користується широкою повагою серед рядового складу.

«Його нещодавня бурхлива кар’єра свідчить про сильну напругу між фракціями в російському Генштабі щодо військового підходу Росії в Україні. Навряд чи компетенція Теплінського обмежуватиметься підрозділами ПДВ, але він, найімовірніше, сприятиме традиційній ролі корпусу як елітної сили», – йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Останніми днями російські ПДВ відновили ключову місію в битві за Бахмут і, ймовірно, розпочали нову інтеграцію з термобаричними ракетними установками ТОС-1А в секторі Кремінна, додають у британській розвідці.

На початку квітня американський Інститут дослідження війни звертав увагу на те, що російські військові блогери обговорюють можливі зміни в російському військовому командуванні. Зокрема російські «військові блогери» писали, що російське Міністерство оборони викликало з відпустки командувача повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Михайла Теплінського 30 березня.

За повідомленнями, Міноборони РФ замінило Теплінського в січні на генерал-лейтенанта Олега Макаревича в січні, хоча офіційно ця заміна не була підтверджена.