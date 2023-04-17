В ISW прокоментували повернення російського генерала Теплінського до командування в Україні

Російське військове командування все більше перекладає відповідальність за наступальні дії в Україні на Повітряно-десантні війська (ВДВ) РФ, пише американський Інститут вивчення війни (ISW), згадуючи повідомлення розвідки Великої Британії про ймовірне повернення командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплінського до «важливої», але невизначеної ролі в Україні.

«Очевидне підтвердження Міністерством оборони Великої Британії повторного призначення Теплінського на вищу командну посаду підтверджує оцінки ISW і додатково свідчить про те, що російське військове командування, ймовірно, прагне зробити більший акцент на ролі елементів ВДВ у російських наступальних операціях. Підрозділи ВДВ активно діють на критичних ділянках фронту в Луганській області та поблизу Бахмута і нещодавно отримали термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, що ще більше свідчить про те, що російське військове командування може прагнути підняти ВДВ на більшу оперативну популярність», – йдеться в повідомленні.

Аналітики також зауважили, що новини про перепризначення Теплінського свідчать про те, що Міноборони Росії прагне тісніше співпрацювати з ПВК «Вагнер», щоб завершити захоплення Бахмута на Донеччині, незважаючи на очевидну напругу між очільником найманців Євгеном Пригожиним і керівництвом російського Міністерства оборони.

«За останні кілька тижнів російське військове командування, схоже, тісніше співпрацювало з «Вагнером», ймовірно, намагаючись прискорити захоплення Бахмута. 11 квітня Міноборони Росії і Пригожин публічно визнали, що підрозділи ВДВ діють у районі Бахмута й утримують фланги «Вагнера» на північ і південь від міста, тоді як «Вагнер» веде основну атаку в самому місті. Нещодавно ISW зафіксувала, що в районі Бахмута діють підрозділи 106-ої дивізії ВДВ. Останніми днями Пригожин також зменшив свої відверті риторичні нападки на адресу Міноборони», – йдеться у звіті.

Крім того, російські військові блогери повідомили, що найманці ПВК «Вагнер» використовують танки Т-90 у Бахмуті, що свідчить про те, що російське керівництво виділило «Вагнеру» більш сучасні засоби для захоплення міста, кажуть аналітики.

«Таким чином, повторне призначення Теплінського є, ймовірно, також спробою російського Міноборони краще поставитися до співпраці з ПВК «Вагнер» для завершення завдання зі взяття Бахмута», – заявили в ISW.

При цьому аналітики наголошують, що Теплінському навряд чи вдасться відновити попередній статус ВДВ Росії як елітної сили через масові втрати.

«Підрозділи ВДВ зазнали надзвичайно великих втрат на ранніх етапах війни у 2022 році, і відомий військовий блогер заявив на російському державному телебаченні 31 січня, що сили ВДВ втратили від 40 до 50 відсотків свого особового складу з початку повномасштабної війни до вересня 2022 року… Масштабні втрати раніше елітних підрозділів, які зараз доукомплектовуються погано навченим мобілізованим персоналом, ймовірно, матимуть довгостроковий вплив на боєздатність цих підрозділів, а заміна єдиного командира навряд чи зможе вирішити таку всеосяжну шкоду», – йдеться в звіті.

Напередодні розвідка Великої Британії повідомила, що російський генерал-полковник Михайло Теплінський, який командує Повітряно-десантними військами Росії, схоже, повернув собі вагому роль у війні в Україні після втрати її в січні цього року.

На початку квітня американський Інститут дослідження війни звертав увагу на те, що російські військові блогери обговорюють можливі зміни в російському військовому командуванні. Зокрема російські «військові блогери» писали, що російське Міністерство оборони викликало з відпустки командувача повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Михайла Теплінського 30 березня.

За повідомленнями, Міноборони РФ замінило Теплінського в січні на генерал-лейтенанта Олега Макаревича в січні, хоча офіційно ця заміна не була підтверджена.