«Вагнерівці» та ПДВ РФ «поладнали»: чи зможуть «дотиснути» Бахмут?

Розвідка Міноборони Великобританії повідомила, що війська РФ та бойовики ПВК «Вагнер» змогли активізувати наступ на Бахмут завдяки покращенню взаємодії між собою.

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«Штурмові групи «Вагнера» продовжують вести основний наступ через центр міста, тоді як російські повітряно-десантні війська посилили деякі підрозділи «Вагнера» з північного та південного флангів операції», – написали у звіті в Лондоні.

Британська розвідка також додала, що Сили оборони України продовжують утримувати західні райони міста, але протягом останніх двох діб вони пережили особливо інтенсивний артобстріл з боку окупантів.

Американський Інститут вивчення війни своєю чергою зазначив, що Росія перекинула частину військ з-під Авдіївки на Бахмут – що свідчить про пріоритети Кремля і його нездатність вести наступ відразу на декількох напрямках.

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Із самого міста українські захисники повідомляють про те, що вони продовжують утримувати трасу на Костянтинівку, яка дозволяє підвозити паливо, боєприпаси та проводити ротацію. Окупанти захопили залізничний вокзал, який використовують як плацдарм для витіснення сил ЗСУ.

Раніше командувач оборони міста генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що Росія почала рівняти Бахмут із землею – як під час війни в Сирії.

Головні питання випуску:

Чому Росія вирішила «дотиснути» саме Бахмут, перекинувши туди сили з півдня України та з-під Авдіївки?

Чи є шанси Сил оборони утримати центр міста?

І як вплине можливе захоплення міста на український контрнаступ?