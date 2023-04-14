Українські сили зіткнулися з серйозними проблемами поповнення запасів у Бахмуті – розвідка Британії

Українські сили зіткнулися із серйозними проблемами поповнення запасів у районі Бахмута, але здійснили впорядкований відхід із позицій, якими вони були змушені поступитися, заявила 14 квітня розвідка Великої Британії.

«Росія відновила свій наступ на місто Бахмут у Донецькій області в той час, як сили російського Міноборони і ПВК «Вагнер» покращили співпрацю. Українська оборона все ще утримує західні райони міста, але протягом останніх 48 годин зазнавала особливо інтенсивного російського артилерійського вогню», – йдеться в повідомленні, яке цитує у твіттері Міністерство оборони Великої Британії.

«Штурмові групи «Вагнера» продовжують вести наступ через центр міста, тоді як російські повітряно-десантні підрозділи (ВДВ) замінили частину підрозділів «Вагнера» на північному і південному флангах операції», – додали в розвідці.

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року. У грудні наступ посилився – передусім за рахунок частин, які відступили з правобережжя Херсонської області. Крім того, місто стало головною ціллю ПВК «Вагнер».

13 квітня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що щодоби в районі Бахмута загарбники здійснюють до пів сотні спроб штурмів. За його словами, Бахмутський напрямок залишається найважчим на фронті.