«До 50 російських штурмів щодня». Маляр про ситуацію в Бахмуті

Російські війська у Бахмуті щодня здійснюють до 50 штурмів, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Там він сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи, використовує значну кількість артилерії та авіації. Щодоби ворог здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів. Не полишаючи мети взяти Бахмут під контроль ворог перегрупував свої сили та засоби на цьому напрямку. Оскільки противник зазвичай програє нам у вуличних боях, він обирає тактику тотального знищення будівель і споруд. Просто рівняє місто з землею. Це робиться з метою позбавити наших оборонців можливості тримати позиції в місті. Разом з тим, ворог не досяг своєї мети», – написала вона в телеграмі.



За словами Маляр, за Бахмут тривають важкі бої – ситуація складна, але контрольована.



Заступниця міністра оборони зазначила, що противник продовжує наступ одночасно на чотирьох напрямках – Лиманському, Авдіївському, Мар‘їнському, Бахмутському.



«На всіх цих напрямках тривають бої. Найзапекліші бої точаться за Мар’їнку та Бахмут. На трьох напрямках – Лиманському, Авдіївському, Мар‘їнському – наступальні дії ворога безуспішні. Найбільше наступальних зусиль ворог застосовує на Бахмутському напрямку», – додала вона.

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Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року. У грудні наступ посилився – передусім за рахунок частин, які відступили з правобережжя Херсонської області. Крім того, місто стало головною ціллю ПВК «Вагнер».