У розвідці Британії пояснили, про що свідчить поява термобаричних систем у підрозділів ВДВ Росії в Україні

Розвідка Великої Британії заявляє, що поява на озброєнні в підрозділів повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А може вказувати на майбутню роль ВДВ у наступальних операціях в Україні.

«Станом на 3 квітня 2023 року російські ЗМІ повідомили про передачу підрозділам повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А. Високоруйнівний ТОС-1А, який Росія позначає як «важкий вогнемет», як правило, експлуатується російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного і радіологічного захисту в Україні, і раніше формально не пов’язувався з ВДВ», – йдеться в повідомленні.

«Ймовірно, ця передача вказує на майбутню роль ВДВ у наступальних операціях в Україні. Ймовірно, це частина зусиль із відновлення ВДВ після того, як ці війська зазнали великих втрат у перші дев’ять місяців війни», – додали в розвідці.

Раніше американський Інститут вивчення війни помітив, що на Бахмутському напрямку у російських сил з’явилася тяжка вогнеметна система ТОС-1А «Солнцепек».

Водночас українські військові поки що не верифікували застосування російськими силами термобаричної вогнеметної системи «Солнцепек». Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода. Ранок» 6 квітня.

Череватий, зокрема, прокоментував звіт американського Інституту вивчення війни (ISW), в якому вказують, що з геолокованих відео на Бахмутському напрямку експерти побачили ТВС (термобарична вогнева система – ред.) «Солнцепек».

«За цю добу «Солнцепек» ще не верифіковано, хоча це не новина, бо ворог з початку війни використовував свої термобаричні системи і ми знаємо їх ефект і знаємо, як вберегтись і як знищувати. Не одна установка цих систем була вже знищена протягом війни», – сказав Череватий.

«Солнцепек» – це важка вогнеметна система, що знищує цілі з допомогою високої температури.