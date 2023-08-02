Втрати Росії перевищили 247 тисяч військових – Генштаб

Російські війська втратили близько 540 військових за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил уранці 1 серпня.

Відтак командування оцінює втрати російського особового складу в 247 230 людей.

Штаб також наводить дані про втрати російської техніки за добу:

1 танк (всього 4 217)

8 бойових броньованих машин (8 213)

27 артилерійських систем (4 866)

1 ракетна система залпового вогню (700)

1 засіб ППО (463)

15 безпілотників (4042)

25 автомобілів і автоцистерн (7 349)

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Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.