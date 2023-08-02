WSJ: через війну 50 тисяч українців втратили руки чи ноги

За 17 місяців повномасштабної війни близько 50 тисяч українців втратили руки чи ноги, повідомляє американське видання The Wall Street Journal із посиланням на оцінку найбільшого у світі виробника протезів – німецької компанії Ottobock – та її медичних партнерів.

У матеріалі WSJ йдеться, що фактична кількість ампутантів може бути вищою, оскільки для протезування потрібний час, і деякі постраждалі чекають на ампутацію впродовж тижнів або навіть місяців після поранення.

Крім того, вартість протезів може доходити до 50 тисяч євро, а українська влада платить до 20 тисяч євро кожному військовому, який зазнав поранення. Цивільні особи часто не можуть дозволити собі лікування і змушені звертатися до благодійних організацій.

За оцінкою однієї з таких організацій, Houp Foundation з Києва, число українців, які зазнали на війні серйозних травм, сягає 200 тисяч. З них близько 20 тисяч мають поранення, які потребують ампутації.

Влада України, як і влада Росії, не оприлюднює дані про втрати своїх військових.