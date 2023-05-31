Україна переймає досвід Ізраїлю: протезист, психолог, реабілітолог з пацієнтом одразу з моменту ампутації

ЛЬВІВ – Від початку повномасштабної війни Росії проти України Ізраїль прийняв десятки українських військовослужбовців і цивільних осіб на протезування і проходження реабілітації. Оскільки ізраїльські реабілітологи мають великий досвід, тому сьогодні передають його українським колегам. У Львові пройшов перший українсько-ізраїльський реабілітаційний саміт.

37-річний військовослужбовець з Одеси Олег Вожик протягом двох місяців проходив реабілітацію в одній з ізраїльських клінік. Він на війні у липні 2022 року втратив ногу. Культю йому поставили львівські фахівці.

Я вже зібрався вмирати, але раптом стихли обстріли

«Я прийшов у військкомат добровільно, тому що розумів, що маю щось зробити і мушу піти воювати. Бо якщо я не піду, прийдуть до мене. Служив у 72-й механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Отримав поранення у Бахмуті. Ми зайняли позицію перед наступом російських солдат. Але групу вистежила ворожа ДРГ і нас атакували з дронів. Було два 300-х. Я сам турнікетом стиснув ногу. Обстріл тривав без зупину протягом 2 годин.

Я вже зібрався вмирати, але раптом стихли обстріли. У цей момент командир їхав з водієм, вони взяли в полон російського військового і мене побачили й забрали. Одразу знову обстріли. Але мене вже евакуювали з того місця. Ногу повністю відрізали у польовому госпіталі у Бахмуті.

Мене перевезли у Дніпро, потім Київ, там запропонували вписати прізвище на реабілітацію в Ізраїль. Але час пройшов і я потрапив у Львів на протезування Мені поставили культю і я поїхав в Ізраїль. У мене коротка ампутація. Тяжко було ставити протез, тому я їхав в Ізраїль, щоб придумали мені якийсь легкий протез. У них інші технології і вони мені так зробили, що зручно одягати і швидко. Тримається добре, на поясі.

Мені сподобалось те в Ізраїлі, що там від першої хвилини індивідуально ставляться до кожного, кожен має свого реабілітолога. З нами на тренуванні була собака. Працювали з психологом, мали відпочинкові мандрівки», – розповідає свою історію український військовослужбовець.

На сьогодні Олег Вожик користується двома протезами – встановленими в Ізраїлі та Україні.

Ізраїль передає досвід Україні

Під час українсько-ізраїльського реабілітаційного саміту ізраїльські фахівці ділились власним досвідом, розповідали про благодійні організації для постраждалих у війні в Україні військовослужбовців та цивільних людей. Особлива увага до дітей, як зазнають великої травми під час війни.

У світі немає іншої країни, яка так добре розуміє Україну як Ізраїль

«Основна мета саміту – показати ізраїльську модель філософії у фізичній та психологічній реабілітації. За 75 років свого існування Ізраїль стикається з проблемами безпеки, тому за всі ці роки набув великий досвід у реабілітації.

На превеликий жаль, сьогодні Україна стикається з цими ж проблемами і є багато людей, які потребують реабілітації. Їхня кількість із кожним днем більша. У світі немає іншої країни, яка так добре розуміє Україну, як Ізраїль.

Ми представляємо ізраїльську модель, яку зможемо тут реалізувати, створити фізичну і психологічну системи реабілітації. Цього досвіду Україна не має, але для нього потрібен просто час», – каже посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Ізраїльські клініки та центри мають фахівців і високотехнологічне обладнання для протезування та реабілітації. І там підхід системний до пацієнта.

Цього нині немає в Україні, відсутня комплексна програма реабілітації військових і цивільних, яка б надавала допомогу на всіх етапах лікування пацієнтів, про це заявив голова департаменту Міністерства охорони здоров’я високотехнологічної меддопомоги та інновацій Василь Стрілка.

Основні виклики нині – недостатня кількість професійних спеціалістів із реабілітації

«Основні виклики нині – недостатня кількість професійних спеціалістів із реабілітації. Цього року вже маємо більшу кількість фахівців, але їх тепер потрібно навчити. У цьому допомагає Ізраїль, зокрема.

В Україні вже функціонує ринок протезування. І пацієнт може вибирати. Але реабілітаційна система, яку хочемо запровадити в Україні, коли пацієнт отримує реабілітацію безпосередньо відразу ж після лікування у відділенні. Має бути мінімум три години реабілітації на день. А потім, при потребі, довготривала реабілітація», – розповідаєВасиль Стрілка.

Міністерство соціальної політики України працює над створенням Центрів життєстійкості, про це під час реабілітаційного саміту заявила заступниця міністра Ганна Пророк.

Це б мало бути, попередньо, 20 центрів у громадах, з без бар’єрним доступом, де б надавали психологічну допомогу і різні соціальні послуги. У них працюватимуть адміністративні команди і менеджери, волонтери. За приклад візьмуть ізраїльський досвід.

В Україні не є поширеною психологічна і психіатрична допомоги

«Фонд «Фріда» привозить з Ізраїлю в Україну фахівців, щоб навчити українських спеціалістів, щоб організувати методику реабілітації, навчити ціле покоління лікарів, які будуть цим займатися. Найбільший дисонанс, з яким стикаємося в Україні, це те, що люди не особливо вірять у психологічну допомогу.

В Україні не є ще достатньо поширеною психологічна і психіатрична допомоги. Практика існує, але не так як у західному світі. Дуже мало психологів на кількість населення. І за місяць це не зміниш. Українцям не вистачає знань, тому ізраїльські клініки і фонди допомагають», – зауважив Радіо Свобода Марк Невяжський, волонтер благодійної організації «Фріда».

Під час реабілітаційному саміту лікар-психіатр Центру ментального здоров’я у Львові Олег Березюк навів приклад, що нині в Україні працюють понад 2 тисячі реабілітологів, а у Польщі – у майже 40 разів більше і це країна, в якій немає війни. Те, що є потреба у фахівцях зауважив також Юрій Подолян, заступник командувача Медичних сил ЗСУ.

Маємо навчитись з цим жити і ми мусимо бути готові до агресії, ракетних ударів, авіаційних

«Ізраїль навчився жити під час війни. Ми навчилися воювати і давати відпір ворогові, але не навчилися жити. Маємо навчитися з цим жити і ми мусимо бути готові до агресії, ракетних ударів, авіаційних. Протезування і технології в Ізраїлі для протезування і реабілітації –передові і якість протезів краща.

Протезист, психолог, реабілітолог працюють із пацієнтом від моменту отримання травми. І ми переймаємо цей досвід. Ми зробили великий крок вперед щодо протезування верхніх і нижніх кінцівок. Коштів, які виділяються державою, достатньо на якісний протез», – каже Юрій Подолян.