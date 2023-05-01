«5,5 місяців тому ми їхали евакуаційним потягом, сьогодні він ‒ на «Іграх нескорених» ‒ дружина учасника змагань

ЛЬВІВ ‒ Цими вихідними у Львові проходили всеукраїнські змагання «Ігри нескорених» – це спортивні змагання в паралімпійському стилі. 200 українських поранених військовослужбовців і ветеранів змагались у 9 видах спорту – стрільбі з лука, легкій атлетиці, велосипедному спорті, веслуванні в приміщенні, волейболі сидячи, баскетболі на візках, плаванні.

На початку червня відбіркова комісія назве 24 учасників, як увійдуть у національну збірну і у вересні представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях «Ігор нескорених» (Invictus Games )у німецькому Дюссельдорфі.

Серед учасників були й ті, які не вперше брали участь в «Іграх нескорених». Андрій Усик, як тільки Україна долучилась у 2017 році до міжнародних змагань, одразу ж почав тренуватись і не пропускає змагань.

У липні 2014 року військовослужбовець отримав важке поранення і пройшов довгі роки реабілітації, протезування.

Хочеться бути прикладом для тих, хто, повернувшись з війни, не може знайти сенс у житті

«Це мов авто заїжджає на СТО, так само ветеран заїжджає на «Ігри нескорених», щоб отримати певний заряд енергії, відчути себе у суспільстві, щоб продовжувати життя після поранення. Після поранення можна було обрати інший шлях: шукати винних у своєму житті, але це дуже короткий і неправильний шлях. Хочеться бути прикладом для тих, хто, повернувшись з війни, не може знайти стимул і сенс у житті», ‒ каже Андрій Усик.

Понад 60% цьогорічних учасників «Ігор нескорених» у Львові ‒ військовослужбовці, які отримали поранення протягом 2022 року, відколи триває повномасштабна війна Росії в Україні.

42-річний Іван Молдун, військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади. 3 листопада 2022 року отримав важкі поранення при мінометному обстрілі і втратив обидві ноги. Пересувається в інвалідному візку. З дружиною виховують двох доньок 10 і 16 років. Родина жила у Херсоні до повномасштабної агресії Росії проти України.

Спорт зміцнює мене для реабілітації

«Я був свідомий при пораненні, що немає двох ніг. Дружина, коли перестав виходити на зв’язок, одразу мене знайшла в шпиталі і з тих пір увесь час вона зі мною. Спорт зміцнює мене для реабілітації, відволікає від всього того лікування, болю», ‒ говорить Іван Молдун.

Він грає у волейбол сидячи. Спорт його мотивує жити, допомагає проходити реабілітацію, розповіла Радіо Свобода Катерина Молдун ‒ дружина військовослужбовця. Її мама досі ще перебуває у Херсоні, а Катерина постійно перебуває з чоловіком, щоб підтримати і допомогти.

5,5 місяців тому ми їхали евакуаційним ешелоном, він був найважчим, а сьогодні він ‒ на змаганнях

«Так трапилось, що коли почалась війна, я поїхала з дітьми на три дні на лижі за кордон. І не могла повернутись 25 лютого. Вже там і залишилась із дітьми, а чоловік пішов захищати країну, був мобілізований. Дізналась, що чоловік поранений, що була ампутація, шукала його в лікарні. Коли зрозуміла, що він вижив, то було питання, а як він адаптується у житті. Чоловік налаштований на те, що він може дати раду. Я дивлюсь на нього на цих змаганнях, він посміхається. А 5,5 місяців тому ми їхали евакуаційним потягом, він був найважчим, а сьогодні він ‒ на змаганнях. Це його досягнення, але і моє теж», ‒ говорить дружина бійця Катерина Молдун.

Для всіх учасників «Ігор нескорених» ці змагання – це передусім спортивна реабілітація, зазначають вони самі й організатори. Адже з пораненими військовослужбовцями працюють спортивні тренери, психологи. Завдяки таким змаганням, зазначають військовослужбовці, вони швидше адаптуються до життя.

Павло Лозюк ‒ у минулого майстер спорту зі стрільби з лука. Востаннє тримав лук у руках у 2011 році. Цьогоріч ‒ учасник «Ігор нескорених». 24 лютого 2022 року прийшов із друзями у військкомат і воював у складі 80-ї десантно-штурмової бригади.

Тут атмосфера більш спортивного свята

«Був поранений під час харківського наступу у районі Балаклії. Мені БМП влучило в стегно, з гармати. Проходив реабілітацію, у березні цього року закінчив службу і почався відбір на змагання. Я з цим проєктом дружу, коли не був поранений, коли з АТО хлопці почали займатися. Це насправді реабілітація. Тут люди спілкуються. Є багато таких, які не займалися спортом. Тут атмосфера більш спортивного свята, коли в когось щось не виходить, то підходиш і допомагаєш», ‒ каже Павло Лозюк.

У Львові відбулись відбіркові змагання з дев’яти видів спорту. Всі учасники визнані переможцями і отримали золоті медалі. Але комісія визначить 24 учасників національної збірної, які представлять Україну на міжнародних змаганнях Invictus Games («Ігор нескорених») у вересні у німецькому Дюссельдорфі. Відбиратимуть, кажуть організатори, за чотирма критеріями:

40% – це реабілітаційний ефект «Ігор нескорених» на учасника;

25% – це рівень його вмотивованості;

25% – дотримання спортивної етики, тобто це чесна конкуренція, боротьба, відповідальність;

10% при відборі звертається увага на спортивний результат.

Найважливішою складовою цього відбору є реабілітаційна

«Найважливішою складовою цього відбору є реабілітаційна, наскільки цей проєкт зможе допомогти підтримати учасника у його відновленні. В «Іграх нескорених» – всього 10 видів спорту. Але ми будемо брати участь у 9, тому що для нас недоступним залишається регбі на візках, бо це дороге обладнання, якого в Україні немає. Але ми над цим працюємо, щоб наступного року повноцінно брати участь у всіх змаганнях і представити Україну у регбі на візках», ‒ розповіла Ілона Волошина, національна координаторка «Ігор нескорених» в Україні.

На початку червня буде оголошений склад національної збірної України «Ігор нескорених».

Україна долучилась до «Ігор нескорених» у 2017 році, дебютувавши на змаганнях у канадському Торонто.

Попри повномасштабну війну, національна збірна України взяла участь в «Іграх нескорених» у 2022 році у Нідерландах, у Гаазі. Українська збірна привезла нагороди. Львів’янин Ігор Галушка, який із 2014-го до 2017-го воював у складі полку «Азов», торік привіз золоту і срібну медалі. Але для нього найважливіше було нагадати світові про війну в Україні і ситуацію на «Азовсталі» у Маріуполі Донецької області. На п’єдестал Ігор вийшов із прапором з написом «Save Mariupol».

10 квітня 2017 року Ігор виконував бойове завдання у складі підрозділу у населеному пункті Мар’їнка Донецької області. Він отримав наскрізне поранення в голову і пройшов дуже довгу і важку реабілітацію. Мав моторні порушення мови, вчився знову розмовляти, була частково паралізована права частина тіла. Лікарі не давали Ігореві великих шансів на життя. Ще перебуваючи на лікарняному ліжку, боєць побачив «Ігри нескорених», і це стало для нього мотивацією теж досягнути успіху і взяти участь у цих змаганнях. Спорт допоміг йому в одужанні.

Ігор Галушка прийшов цими днями підтримати учасників всеукраїнських «Ігор нескорених» у Львові.

Сьогодні Ігор Галушка продовжує службу в полку «Азов» як інструктор, а ще є прикладом для інших бійців, які проходять складну реабілітацію після поранення.

Invictus Games («Ігри нескорених») засновані принцом Гаррі у Великій Британії в 2014 році як міжнародні змагання для військовослужбовців, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи бойові завдання.