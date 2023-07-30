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Українські військові «рухаються вперед» на Таврійському напрямку – Тарнавський

Українські військовослужбовці 37-ої окремої бригади морської піхоти ЗСУ на французьких колісних танках AMX-10RC у Донецькій області, липень 2023 року (ілюстративне фото)

Українські військові рухаються вперед на Таврійському напрямку, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони рухаються вперед. За останню добу втрати ворога вбитими і пораненими склали більше двох рот. Знищено 20 одиниць військової техніки противника... Також було знищено два склади боєприпасів ворога», – написав він у телеграмі 30 липня.

Вранці Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу на фронті було 36 бойових зіткнень, і що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках, «закріплюються на досягнутих рубежах».

Увечері 27 липня президент Володимир Зеленський опублікував відео, на якому українські захисники повідомляють, що звільнили село Старомайорське на стику Донецької та Запорізької областей.

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