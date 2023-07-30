Українські військові «рухаються вперед» на Таврійському напрямку – Тарнавський

Українські військові рухаються вперед на Таврійському напрямку, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
«На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони рухаються вперед. За останню добу втрати ворога вбитими і пораненими склали більше двох рот. Знищено 20 одиниць військової техніки противника... Також було знищено два склади боєприпасів ворога», – написав він у телеграмі 30 липня.
Вранці Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу на фронті було 36 бойових зіткнень, і що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках, «закріплюються на досягнутих рубежах».
Увечері 27 липня президент Володимир Зеленський опублікував відео, на якому українські захисники повідомляють, що звільнили село Старомайорське на стику Донецької та Запорізької областей.
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