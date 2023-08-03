Сили РФ контратакували поблизу Старомайорського, спробу відбито – Генштаб

Українські військові відбили контратаки сил РФ у Донецькій області, повідомив медіацентр ЗСУ 3 серпня.

За словами спікера українського Генштабу Павла Ковальчука, противник «здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку Урожайне – Благодатне та західніше Старомайорського».

За цим повідомленням, російські військові зазнають значних втрат, здійснюють переміщення підрозділів, застосовують резерви.

Крім того, сили оборони України ведуть наступальні дії на південь від Бахмута. Російські війська здійснили безуспішні спроби відновити втрачене становище на захід від Курдюмівки, на південь від Андріївки і на захід від Кліщіївки, ЗСУ стримують російський наступ на купʼянському та лиманському напрямках, стверджує Ковальчук.

Упродовж доби 2 серпня на лінії фронту відбулося 44 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 3 серпня.

«Ворог завдав пʼять ракетних, 89 авіаційних ударів та здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення», – йшлося в ранковому зведенні.