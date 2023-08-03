На фронті відбулося 44 бойових зіткнення за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 2 серпня на лінії фронту відбулося 44 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 3 серпня.

«Ворог завдав пʼять ракетних, 89 авіаційних ударів та здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, авіація сил оборони за минулу добу завдала девʼять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, одну радіолокаційну станцію, три пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, один район зосередження особового складу та два склади боєприпасів ворога», – інформують українські військові.