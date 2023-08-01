Російські війська «безуспішно» намагалися відновити втрачені позиції біля Кліщіївки – Генштаб

Протягом доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 1 серпня.

Штаб повідомляє про обстріли населених пунктів на Куп’янському та Лиманському напрямках.

«На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області... На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки», – йдеться в зведенні.

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Крім того, додає штаб, Збройні сили України продовжують стримувати російський наступ в районі Мар’їнки, також запобігли спробам армії РФ відновити втрачене положення біля Старомайорського.

«Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – додає командування.

За зведенням, українська авіація протягом доби завдала сім ударів по російському особовому складу та техніці, ще по одному – по командному пункту та зенітно-ракетному комплексу РФ. Крім того, ракетні та артилерійські війська вразили низку російських цілей, повідомляє штаб.