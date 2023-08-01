Страх прориву: чому Росія намагається всіма силами повернути Старомайорське?

31 липня ватажок угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що армія Росії нібито відбила село Старомайорське на стику Донецької та Запорізької областей.

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Сили оборони України зайняли це село лише кілька днів тому, і за нього понад місяць тривали запеклі бої. Повідомлення Пушиліна широко розтиражували російські ЗМІ – при цьому колаборант заявив нібито про великі втрати у лавах українських захисників під час відступу.

Проте проєкт DeepState вже наступного дня спростував відхід ЗСУ зі Старомайорського – за даними аналітиків, росіяни спробували двома групами пробитися до села, проте безуспішно.

За їхніми даними, загарбники дійшли лише до південної частини села, і були змушені тікати. Ще одна група росіян намагалася контратакувати з Урожайного неподалік, форсуючи річку Мокрі Яли.

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Україна продовжує наступати в районі Старомайорського – на південь від Великої Новосілки, на південь від Оріхова та довкола Бахмуту. Росія ж атакує біля Куп'янська, Лимана, Мар'їнки та Авдіївки. І лише Сили оборони мають просування на фронті, яке може стратегічно змінити ситуацію на полі бою.

Головні питання випуску:

Чому росіяни намагаються всіма силами повернути Старомайорське Донецької області?

У кого зараз ініціатива на понад 1500-км фронті?

І чи можливий прорив оборони Росії на Півдні вже цього літа?