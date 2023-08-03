Понад 600 військових втратили сили РФ за добу – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 620 військових за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил уранці 3 серпня.

Відтак командування оцінює втрати російського особового складу в 247 850 людей.

Штаб також наводить дані про втрати російської техніки за добу:

7 танків (всього 4 224)

21 бойова броньована машина (8 234)

26 артилерійських систем (4 892)

4 ракетних системи залпового вогню (704)

2 засоби ППО (465)

35 безпілотників (4077)

23 автомобілі і автоцистерни (7 372)

3 одиниці спеціальної техніки (721)

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Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.