Сумська ОВА про російські обстріли: за день зафіксували 206 вибухів

Російські війська за день 2 серпня здійснили 35 обстрілів території Сумщини, зафіксовано 206 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація.

«Обстріляно 35 населених пунктів у восьми територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Миропільській, Есманській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, через обстріли пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, дорожнє покриття. Про потерпілих не повідомляють.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини. У липні Сумська ОВА заявила про необхідність виселення цивільних із п’ятикілометрової зони біля кордону з Росією через посилення обстрілів.

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв минулого місяця заявив про посилення протиповітряної оборони на північному напрямку, зокрема на Сумщині.