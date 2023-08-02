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Сумська ОВА про російські обстріли: за день зафіксували 206 вибухів

Наслідки обстрілу Білопільської громади Сумщини (архівне фото)

Російські війська за день 2 серпня здійснили 35 обстрілів території Сумщини, зафіксовано 206 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація.

«Обстріляно 35 населених пунктів у восьми територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Миропільській, Есманській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, через обстріли пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, дорожнє покриття. Про потерпілих не повідомляють.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини. У липні Сумська ОВА заявила про необхідність виселення цивільних із п’ятикілометрової зони біля кордону з Росією через посилення обстрілів.

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв минулого місяця заявив про посилення протиповітряної оборони на північному напрямку, зокрема на Сумщині.

Обстріли з артилерії та удари авіабомбами: як виживає місто на кордоні з Росією? (відео)
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Обстріли з артилерії та удари авіабомбами: як виживає місто на кордоні з Росією? (відео)

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