Путін у липні підписав рекордну кількість секретних указів – «Медіазона»

У липні 2023 року президент Росії Володимир Путін підписав рекордну кількість секретних указів, 62% документів не були опубліковані – про це йдеться у дослідженні «Медіазони».

Як зазначає видання, 12 секретних указів були підписані у період з 27 по 31 липня, це максимальний показник за весь час повномасштабної війни Росії проти України. Липневий показник поступається лише показнику в січні 1999 року, коли в Росії засекречено було 64% указів президента. За підсумками перших семи місяців цього року 48% усіх указів було засекречено.

Найчастіше, зазначає «Медіазона», секретні укази стосуються нагородження учасників війни проти України, зокрема посмертно. Так, на початку російської повномасштабної агресії у березні 2022 року частка секретних указів досягала 54%, тепер вона піднялася ще вище на тлі українського контрнаступу, вважають автори дослідження.

«Медіазона» проаналізувала всі укази президента Росії, опубліковані з початку року. Кожен із них має порядковий номер. Якщо якийсь номер пропущений, то указ був визнаний секретним.

Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.