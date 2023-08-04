Ключові позиції під Бахмутом за нами – комбат з бригади «Рубіж»

За повідомленням Генштабу, Сили оборони України просуваються далі на південний захід від Бахмуту – поблизу села Андріївка. Моніторинговий проєкт Deep State повідомляє про запеклі бої також в Кліщіївці і Курдюмівці південніше та північніше – в районі Берхівки. За даними аналітиків, армія Росії вводить значні резерви на фланги міста, намагаючись за будь-яку ціну не допустити оточення своїх військ.

Як зараз виглядає штурм ЗСУ на Бахмутському напрямку? Як Росія використовує безпосередньо зруйноване місто для оборони? Чи мають вже Сили оборони вогневий контроль бодай над частиною самого Бахмуту? Про це в ефірі Радіо Донбас Реалії розповів командир 3-го батальйону бригади наступу «Рубіж» Нацгвардії України Петро Кузик, який до штурму Бахмуту тримав оборону у Рубіжному та по річці Сіверський Донець.

– Петре, з'являється інформація, наразі не прокоментована Генштабом ЗСУ, про певне просування Сил оборони під Кліщіївкою, – це трохи північніше Андріївки, там теж гарні новини були останнім часом. Можете підтвердити, розповісти, що там відбувається?

– Просуваються наші сили спротиву. Динаміка велика, постійно намагаємося займати нові позиції, ворог постійно пробує контратакувати. По цих населених пунктах (Кліщіївка та Андріївка – ред.), в принципі, хороша ситуація, підрозділи Збройних сил там потрошку-потрошку просуваються вперед, причому уже ключові позиції, я так розумію, за нашими військами. Йдеться про просування вперед і створення певного такого плацдарму.

Боротьба йде за кожну посадку, за кожні 100, 50 метрів – от навколо них зараз і точаться запеклі бої

Це успіх, безумовно, красунчики ці підрозділи. Хоча взагалі на всій лінії по Бахмуту ситуація дуже непроста: контратаки, постійна оборона, постійно наше намагання зайняти позиції. Там, розумієте, йдеться не про ривки в кілометри, боротьба йде за кожну посадку, за кожні 100, 50 метрів – от навколо них зараз і точаться запеклі бої, кожен намагається зробити становище вигідним. І для ворога, окрім боротьби за стратегічну ситуацію на фронті, додається політична, можливо.

За короткий час, за нашими даними, та й по розмовах з полоненими, змінюються [російські] підрозділи, несуть втрати і постійно [їх] міняють. Починали вони дірки затикати «Шторм Z», потім десантників кинули, зараз десантників змінюють теж кадрові підрозділи. Постійно привозять, бо «Шторм Z» використовують для перших «м’ясних штурмів», вони їх постійно поповнюють. У них там поки що нормальна ситуація з бронетехнікою, хоча вони несуть серйозні втрати.

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Я спілкувався з полоненим після їхніх шутрмів, [ЗСУ] спалили десяток танків, і я питаю, на короткій ділянці скільки у вас танків лишилося? Той каже: лишилося небагато, але нам пообіцяли через декілька днів ще 14 танків передати. Тобто для окупанта це і тактично, і політично дуже важлива ділянка, тому боротьба буде запекла. Ситуація, хоча, слава Богу, складається на добре, але вона загалом непроста і дуже обережно оптимістично треба прогнозувати подальші події.

– Чим займаються окупанти у самому Бахмуті? Там, я так розумію, основний рух на флангах і довкола нього, а всередині міста вони там сидять у руїнах і намагаються відстрілюватися?

– Ми коли обороняли Рубіжне і Сіверський Донець, та й Бахмут, власне, – не те що це найпростіше, але для піхоти краще воювати на позиціях там, де збереглася забудова хоча би частково: це укриття від артилерії, це перекриття, це укриття від танків. Бо коли ви в полі, навіть у посадці вкопуєтеся, то, в принципі, вам діватися немає куди, – вас накриває артилерія, ви не можете змінювати позиції, тому що вийдете в чисте поле і [вас] там рознесуть підрозділи.

Якщо буде і далі просування [ЗСУ] на флангах успішне, то вони просто будуть змушені самі звідти піти

Так само й окупант зараз Бахмут використовує. Та піхота, яка сидить в Бахмуті – вона зазнає тиску українських підрозділів, але вони більш-менш у вигіднішому становищі, тому що у них є укриття, є певна кількість підвалів, певна кількість будівель, які збережені, їм простіше.

Вони (війська РФ – ред.) ж Бахмут коли відтискали, вони робили ривки флангові, тому абсолютно правильно тактично [українськи сили] зараз обходять це місто з флангів, витискаючи ворога. Якщо буде і далі просування [ЗСУ] на флангах успішне, то вони просто будуть змушені самі звідти піти, – ніхто не захоче в кругову оборону ставати.

Я пам’ятаю, як в Рубіжному ми стояли до повного оточення, доки не було наказу відходити, – не думаю, що окупанти готові на таку роботу, бо це нервова і непроста робота. Очевидно, в самому місті теж точаться бої, але принциповими, і це очевидно, будуть флангові удари і, дай бог, щоб вдалося просунутися ще краще на флангах, перекрити логістику, і тоді буде легше саме місто вичищати.

– А зараз можна вже говорити про те, що Збройні сили України тримають під вогневим контролем якусь частину Бахмуту?

Так, певні логістичні шляхи, зайняті стратегічні висоти і прострілюються певні логістичні ланцюжки. Певна частина території там попадає під вогневий вплив, – навіть під вогневий контроль.

Наші підрозділи в цьому регіоні працюють, ситуація дуже динамічна, вона змінюється щодня по декілька разів. Тому я б оптимістично, але дуже-дуже обережно прогнозував подальші події. А краще ми би просто потім констатували звільнений Бахмут. Тому що, ще раз повторюсь, для ворога Бахмут – принципово важливий, і він політично важливий.

Вони (Росія – ред.) штурмували близько 9 місяців або й більше саме місто, вклали там під 50 тисяч людей на цих штурмах, якщо вони зараз втратять місто, то це буде крах і показова історія неспроможності їхніх збройних сил. Тому там у них краще забезпечення, більш-менш боєздатні підрозділи, і вони усе роблять для того, щоб місто не втратити.

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