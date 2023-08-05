У Росії кажуть про пошкодження танкера в Керченській протоці

У Керченській протоці «під час атаки безпілотників» було пошкоджено танкер під прапором Росії Sig, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на інформацію телеграм-каналів.

Згодом інформацію підтвердили відомства Росії, які традиційно звинуватили в атаці Україну.

Відомо, що танкер отримав пробоїну в районі машинного відділення, повідомив Росморрічфлот. Розливу палива начебто немає, екіпаж у безпеці, розповіли у Морському рятувально-координаційному центрі Новоросійська.

За офіційними даними, на борту судна перебуває 11 людей. Евакуація їм не потрібна: у кількох невеликі садна від уламків, пише телеграм-канал «Обережно, новини».

Пізніше російське держагентство ТАСС із посиланням на Морський рятувально-координаційний центр Новоросійська повідомило, що до району вирушила група рятувальників.

Телеграм-канал «Обережно, новини» опублікував «запис переговорів» моряків судна Sig, яке, як стверджується, було пошкоджено надводним дроном. Екіпаж свідчить, що танкер на плаву, але сам переміщатися не може.

За даними видання NV з посиланням на джерела відомстві, атака на російський танкер у районі Кримського (Керченського) мосту в ніч проти 5 серпня була спецоперацією Служби безпеки України та Військово-морських сил.

За інформацією джерела в ВМС України, атака проходила за «класичним сценарієм». Для неї був використаний надводний дрон із 450 кг тротилу на борту. В результаті, як стверджується, судно зазнає аварії в Керченській затоці.

«Танкер був добре навантажений паливом, тому «феєрверк» було видно здалеку», – цитує видання джерело.

Атаки надводними дронами на кораблі Росії також прокоментував голова СБУ Василь Малюк.

«Будь-яка «бавовна», що відбувається з кораблями РФ або Кримським мостом, є абсолютно логічним та ефективним кроком до ворога. Більше того – такі спецоперації проводяться у територіальних водах України та повністю законні», – цитує прес-служба СБУ голову відомства.

Раніше джерела в спецслужбі повідомили Радіо Свобода, що Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська (Краснодарський край Росії), внаслідок якої було пошкоджено великий десантний корабель «Оленьогірський гірник».

Співрозмовник Радіо Свобода поширив відео, на якому видно корабель (ймовірно, «Оленьогірський гірник»). Камера розміщена на носії, який наближається до корабля, відео обривається в момент зіткнення.

За даними джерела, це надводний дрон СБУ із 450 кілограмами тротилу, який атакував корабель із близько 100 особами екіпажу на борту.

«В результаті атаки «Оленьогірський гірник» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк», – заявив співрозмовник Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні без наведення подробиць подякував СБУ «за повернення війни державі-агресору».