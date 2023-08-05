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Президентка Словаччини дала дозвіл 9 громадянам країни служити в ЗСУ

Президентка Словаччини Зузана Чапутова і президент України Володимир Зеленський на зустрічі в Братиславі, липень 2023 року

Президентка Словаччини Зузана Чапутова підписала документи, які дозволяють дев’ятьом словакам вступити до лав Збройних сил України.

Як повідомили словацькі ЗМІ, всього за період від 24 лютого 2022 року до 2 серпня 2023-го словацька президентка розглянула 35 заяв громадян щодо служби в лавах української армії. 26 із них у дозволі відмовили, щодо дев’ятьох рішення президентки було позитивним.

Причина відмови не повідомляється.

У відповідності до чинного законодавства, словацькі громадяни мають право долучитися до служби в арміях інших країн лише з дозволу президента країни. Без такого дозволу словакам загрожує кримінальна відповідальність.

Раніше цього місяця стало відомо, що Чехія від початку повномасштабного вторгнення Росії дозволила 146 своїм громадянам брати участь у війні в лавах Збройних сил України.

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