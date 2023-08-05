Президентка Словаччини дала дозвіл 9 громадянам країни служити в ЗСУ

Президентка Словаччини Зузана Чапутова підписала документи, які дозволяють дев’ятьом словакам вступити до лав Збройних сил України.

Як повідомили словацькі ЗМІ, всього за період від 24 лютого 2022 року до 2 серпня 2023-го словацька президентка розглянула 35 заяв громадян щодо служби в лавах української армії. 26 із них у дозволі відмовили, щодо дев’ятьох рішення президентки було позитивним.

Причина відмови не повідомляється.

У відповідності до чинного законодавства, словацькі громадяни мають право долучитися до служби в арміях інших країн лише з дозволу президента країни. Без такого дозволу словакам загрожує кримінальна відповідальність.

Раніше цього місяця стало відомо, що Чехія від початку повномасштабного вторгнення Росії дозволила 146 своїм громадянам брати участь у війні в лавах Збройних сил України.

Читайте також: МВС Німеччини вперше розповіло, скільки німців воюють в Україні – медіа