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Український Тризуб замінив радянський герб на монументі «Батьківщина-мати» (фоторепортаж)

Зранку 6 серпня на монументі «Батьківщина-мати» у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український Тризуб. Розпочали демонтаж радянського символу, який майже 40 років був на щиті, ще 30 липня. Монтажні роботи планують завершати до Дня Незалежності України.

Монумент «Батьківщина-мати» розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він був споруджений у 1981 році і вважається найвищою скульптурою в Європі. Його хочуть до Дня Незалежності України перейменувати на «Україна-мати». Як замінювали радянську символіку на український тризуб на монументі «Батьківщина-мати» – дивіться у фоторепортажі

У липні 2022 року у застосунку &laquo;Дія&raquo; провели опитування українців про майбутнє радянської символіки на щиті монумента &laquo;Батьківщина-мати&raquo; у Києві. Як повідомило, Міністерство культури та інформаційної політики, таке рішення підтримали 85% українців. Загалом в опитуванні взяли участь більш ніж 770 тисяч людей
1 У липні 2022 року у застосунку «Дія» провели опитування українців про майбутнє радянської символіки на щиті монумента «Батьківщина-мати» у Києві. Як повідомило, Міністерство культури та інформаційної політики, таке рішення підтримали 85% українців. Загалом в опитуванні взяли участь більш ніж 770 тисяч людей
30 липня у Києві розпочали демонтаж радянського герба з монументу&nbsp;
2 30 липня у Києві розпочали демонтаж радянського герба з монументу 
&laquo;Це історична подія&raquo;, &ndash; каже монтажник-висотник Валерій Музика
3 «Це історична подія», – каже монтажник-висотник Валерій Музика
Перший демонтований елемент радянського герба на землі
4 Перший демонтований елемент радянського герба на землі
Момент зняття елементу радянського герба зі щита &laquo;Батьківщини-матері&raquo;
5 Момент зняття елементу радянського герба зі щита «Батьківщини-матері»
За словами будівельників, які займаються роботами, демонтаж проводити складніше, ніж монтаж
6 За словами будівельників, які займаються роботами, демонтаж проводити складніше, ніж монтаж
Роботи відбувались за графіком, хоча іноді висотникам заважав сильний вітер, дощ та часті повітряні тривоги, які змушували працівників спускатись з монументу
7 Роботи відбувались за графіком, хоча іноді висотникам заважав сильний вітер, дощ та часті повітряні тривоги, які змушували працівників спускатись з монументу
Момент зняття елементу радянського герба зі щита &laquo;Батьківщини-матері&raquo;
8 Момент зняття елементу радянського герба зі щита «Батьківщини-матері»
Повністю демонтували радянський герб зі щита монументу &laquo;Батьківщина-мати&raquo; 1 серпня.&nbsp;Директор музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук&nbsp;показав у фейсбуці&nbsp;&laquo;останні миті демонтажу радянської символіки&raquo;. &laquo;Це момент, про який мріяли мільйони українців, покоління українців&hellip; Це момент демонтажу імперії, символу радянщини, який відкриває нам перспективу не тільки на чудові краєвиди Дніпра, а на життя в новій, вільній сім&rsquo;ї європейських народів&raquo;, &ndash; прокоментував демонтаж Юрій Савчук
9 Повністю демонтували радянський герб зі щита монументу «Батьківщина-мати» 1 серпня. Директор музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук показав у фейсбуці «останні миті демонтажу радянської символіки».

«Це момент, про який мріяли мільйони українців, покоління українців… Це момент демонтажу імперії, символу радянщини, який відкриває нам перспективу не тільки на чудові краєвиди Дніпра, а на життя в новій, вільній сім’ї європейських народів», – прокоментував демонтаж Юрій Савчук
Усі елементи герба зберуть і передадуть до Національного музею історії України у Другій світовій війні
10 Усі елементи герба зберуть і передадуть до Національного музею історії України у Другій світовій війні
Журналісти і працівники музею фотографуються з елементами радянського герба&nbsp;
11 Журналісти і працівники музею фотографуються з елементами радянського герба 
Перед цим вдень тривала підготовка до монтажу Тризуба на щиті монументу
12 Перед цим вдень тривала підготовка до монтажу Тризуба на щиті монументу
Вартість проєкту &ndash; 28 мільйонів гривень. Як повідомили в Мінкульті, на його реалізацію не залучено державних коштів, а гроші на нього зібрали виключно від великого бізнесу
13 Вартість проєкту – 28 мільйонів гривень. Як повідомили в Мінкульті, на його реалізацію не залучено державних коштів, а гроші на нього зібрали виключно від великого бізнесу
Розмір Тризуба &ndash; 7,5 метри на 4,5 метри, а вага &ndash; до 500 кілограмів
14 Розмір Тризуба – 7,5 метри на 4,5 метри, а вага – до 500 кілограмів
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5 серпня працівники почали встановлювати герб України на монумент &laquo;Батьківщина-мати&raquo;. Тризуб підняли до першого рівня &ndash; на 24 метри. Вранці 6 серпня роботи продовжили
16 5 серпня працівники почали встановлювати герб України на монумент «Батьківщина-мати». Тризуб підняли до першого рівня – на 24 метри. Вранці 6 серпня роботи продовжили
Момент монтажу Тризуба на щит &laquo;Батьківщини-матері&raquo;
17 Момент монтажу Тризуба на щит «Батьківщини-матері»
У неділю вранці, 6 серпня, на&nbsp;щит монумента &laquo;Батьківщина-мати&raquo;&nbsp;встановили Тризуб
18 У неділю вранці, 6 серпня, на щит монумента «Батьківщина-мати» встановили Тризуб
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Працівники кріплять Тризуб до щита &laquo;Батьківщини-матері&raquo;
20 Працівники кріплять Тризуб до щита «Батьківщини-матері»
Внизу їх страхує інша команда монтажників&nbsp;
21 Внизу їх страхує інша команда монтажників 
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Працівники які брали участь у монтажі Тризуба, святкують історичний момент
23 Працівники які брали участь у монтажі Тризуба, святкують історичний момент
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Планується, що до Дня Незалежності України всі монтажні роботи будуть завершені, а монумент буде перейменований на &laquo;Україна-мати&raquo;
25 Планується, що до Дня Незалежності України всі монтажні роботи будуть завершені, а монумент буде перейменований на «Україна-мати»
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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