Зранку 6 серпня на монументі «Батьківщина-мати» у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український Тризуб. Розпочали демонтаж радянського символу, який майже 40 років був на щиті, ще 30 липня. Монтажні роботи планують завершати до Дня Незалежності України.

Монумент «Батьківщина-мати» розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він був споруджений у 1981 році і вважається найвищою скульптурою в Європі. Його хочуть до Дня Незалежності України перейменувати на «Україна-мати». Як замінювали радянську символіку на український тризуб на монументі «Батьківщина-мати» – дивіться у фоторепортажі