Генпрокуратура Казахстану хоче заборонити символи підтримки війни Росії проти України

Генпрокуратура Казахстану запропонувала уряду країни заборонити товари з «етнополітизованою символікою». До неї віднесли атрибутику ПВК «Вагнер», написи «Армія Росії», «Ввічливі люди», а також символи підтримки російського вторгнення в Україну – літери Z і V. Про це повідомляє агентство КазТАГ із посиланням на національну палату підприємців «Атамекен».

Прокурор відділу захисту суспільних інтересів Куат Бапінов повідомив, що ініціатива Генпрокуратури пов’язана з демонстрацією «етнічної символіки», яка призводить до «неоднозначної реакції в суспільстві».

Генпрокуратура пропонує повністю заборонити в Казахстані виготовлення, перевезення і розповсюдження продукції із символами, що використовуються протиборчими сторонами у збройних конфліктах. Також пропонується запровадити адміністративну відповідальність за порушення цієї заборони.

Під заборону також можуть потрапити емблеми Робочої партії Курдистану і Східного Туркестану, зазначає КазТАГ.

Літера Z використовується російськими пропагандистськими ресурсами як символ повномасштабного вторгнення (або, як його офіційно називають у Росії, «спеціальної військової операції») російських військ в Україну. Літери Z та V наносять, зокрема, на російську техніку.

Росіян, які в’їжджають до Казахстану машинами з наклейками Z та іншими символами російського вторгнення в Україну, змушують їх знімати.