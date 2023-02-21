За порівняння Z зі свастикою – в Росії активіста звинувачують у дискредитації армії

У російському місті Липецьку проти активіста Станіслава Корвякова порушена кримінальна справа за статтею про дискредитацію російської армії. Приводом стали його повідомлення в російському сервісі «Яндекс. Дзен». Там він порівнював символи вторгнення в Україну зі свастикою та критикував армію РФ, заявив виконувач обовʼязків районного в місті прокурора.

«Багато негативу, багато бруду. Нами була проведена лінгвістична експертиза. Гадаю, Корвяков за нашою ініціативою буде притягнутий до кримінальної відповідальності і зазнає заслуженого покарання, хоч і чинить активну протидію слідству», – цитує прокурора видання Gorod48.ru.

Корвяков уже був оштрафований на 30 тисяч рублів (це близько 15 тисяч гривень) за адміністративною статтею про дискредитацію армії, розповідає «Медіазона». Приводом для цього став електронний лист, який активіст відправив до Липецької адміністрації. У тексті він вимагав зняти букву Z із будівлі міського палацу молоді «Жовтень».

«Z – путінська свастика. Z – символ війни в Україні. Тільки Zомбований пропагандистами з першого каналу може підтримувати війну та малювати літери Z», – йшлося у зверненні.

Крім того, суд штрафував Корвякова за звернення до регіонального МОЗ із вимогою зняти з машин швидкої допомоги літери, які використовуються в російському вторгненні для позначення угруповань військ (Z, V, O).

За кримінальною статтею Корвякову загрожує до трьох років позбавлення волі.