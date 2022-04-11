Верховній Раді пропонують ухвалити закон про заборону символіки військового вторгнення Росії Z та V

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді України ухвалити закон про заборону символіки військового вторгнення Росії Z та V, повідомила у фейсбуці заступниця голови комітету Євгенія Кравчук.

За її словами, рекомендовано, зокрема, ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт «Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України» ( 7214).

«Законопроект дає законодавче визначення таким термінам, як «держава-терорист», «пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста», «символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну»; встановлює заборону поширення пропаганди та символіки воєнного вторгнення», – розповіла Кравчук.

1 квітня Верховна Рада проголосувала за ухвалення законопроєкту 7214 в першому читанні. Ним передбачається визнання літер Z і V символікою військового вторгнення Росії в Україну, а Росію – «державою-терористом».

Відповідно до законопроєкту, літери ці літери пропонується визнати символікою вторгнення Росії в Україну, оскільки ними позначається військова техніка загарбників. Законопроєктом Росію пропонується визнати «державою-терористом», однією з цілей політичного режиму якої є державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф в окремих районах України.