Росія поширює в Казахстані оголошення про набір до російської армії – Reuters

На тлі ескалації війни, яку Росія веде проти України, на екранах казахстанських інтернет-користувачів стали з’являтися оголошення з пропозицією негайної виплати понад 5000 доларів США за вступ до російської армії. Про це 3 серпня пише Reuters.

Казахстан, що межує з Росією, є домом для понад 3 мільйонів етнічних росіян (із загалом 19 мільйонів населення) і традиційно є одним із найближчих союзників Росії. Однак уряд в Астані не підтримав російську війну проти України і закликав до миру.

Реклама чітко орієнтована саме на казахстанців, вона містить прапори Росії та Казахстану та гасло «Пліч-о-пліч». Оголошення обіцяють одноразову виплату 495 тисяч російських рублів (5300 доларів США) тим, хто підпише контракт із російськими військовими, а також місячну зарплату не менш як 190 тисяч рублів (2000 доларів США) і додаткові пільги, які не розголошуються.

Оголошення ведуть на сайт, який пропонує потенційним новобранцям шанс приєднатися до російської армії в Сахалінській області Росії. Власником сайту є Агентство розвитку людського капіталу Сахалінської області – організація, створена місцевою владою.

Оператори за телефонами, вказаними в оголошеннях, заявили, що не можуть прокоментувати розміщення реклами, а організація не відповіла на запитання, надіслані електронною поштою. Згідно з законодавством Казахстану, найманство у воєнних конфліктах за кордоном є незаконним.

Міністерство інформації та соціального розвитку Казахстану негайно не відповіло на запит прокоментувати оголошення.

Жителі інших пострадянських країн Центральної Азії розповіли Reuters, що деякі їхні співвітчизники приєдналися або до російської армії, або до російських угруповань на кшталт «ПВК Вагнера», але вербування зазвичай відбувалося в Росії, де працюють мільйони узбеків, таджиків і киргизів. «Колишній чоловік моєї сестри помер у жовтні минулого року в Лисичанську (окуповане місто в Луганській області – ред.)», – розповіла Reuters жителька Таджикистану на умовах анонімності.

У Киргизстані в травні 2023 року місцевого жителя засудили до 10 років позбавлення волі за приєднання до російських підрозділів у Луганській області. Цього тижня МЗС Росії повідомило, що розглядає прохання російського політика надати чоловікові російське громадянство, щоб Москва могла тиснути на Бішкек для звільнення засудженого.

За кордоном набагато менше казахських трудових мігрантів через відносне багатство країни, хоча вакансії на будівництво в окупованих Росією частинах України також рекламуються на сайтах оголошень у Казахстані.