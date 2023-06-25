Токаєв удруге за два дні назвав заколот Пригожина «внутрішньою справою» Росії

У Казахстані Рада безпеки країни доручила уряду підготуватися до можливих кризових ситуацій на тлі спроби збройного заколоту в сусідній Росії. Як інформує президентський сайт, Касим-Жомарт Токаєв 25 червня провів позачергове засідання Ради безпеки країни, де глави різних відомств повідомили про заходи, що вживаються «на виконання доручень у звʼязку з ситуацією в Російській Федерації».

В офіційній заяві Токаєв уточнив: те, що сталося в Росії, є «внутрішньою справою» сусідньої країни, але казахстанці, за його словами, «з занепокоєнням сприйняли ситуацію в дружній країні, з якою Казахстан має найдовший кордон у світі». Президент уточнив, що в Астані уважно стежать за тим, що відбувається в Росії.

Безпосередньо в день заколоту, 24 червня, президент Казахстану також назвав дії угруповання «ПВК Вагнера» та його очільника Євгена Пригожина «внутрішньою справою Росії». Пресслужба Токаєва стверджувала, що главі держави про ситуацію повідомив особисто президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови. При цьому на сайті Кремля про цю розмову згадок немає.

У січні 2022 року російські війська та підрозділи інших країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ, військовий альянс під проводом Росії) були на короткий час на прохання Токаєва введені до Казахстану на тлі масових заворушень у цій країні. У сутичках вони участі не брали і незабаром залишили країну, президент Казахстану тоді подякував партнерам за допомогу. Чи обговорювалася можлива допомога Казахстану російській владі під час розмови Токаєва з Путіним 24 червня, не повідомлялося.