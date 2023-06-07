У Казахстані закривають канцелярію Назарбаєва

Канцелярія першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва невдовзі перестане існувати, повідомив віцепремʼєр – міністр фінансів Єрулан Жамаубаєв. Його слова наводить «Інтерфакс».

«Уже йде реструктуризація цього офісу… канцелярії як такої вже не існуватиме. Думаю, у найближчі місяць-півтора», – сказав він. Співробітники канцелярії, за його словами, будуть переведені в інші організації або скорочені.

Діяльність канцелярії Назарбаєва регулювалася законом «Про першого президента – Єлбаси», який на початку 2023 року втратив чинність. Фінансувався офіс першого президента за рахунок бюджету країни. За даними КазТАГ, у бюджеті на 2023–2025 роки для канцелярії першого президента на 2023 рік було передбачено 1,6 мільярда тенге (близько 3 мільйонів доларів), на 2024 рік – 1,9 мільярда (4,2 мільйона доларів), а на 2025 рік – 2,1 мільярда тенге (4,6 мільйона доларів). На початку березня віцеміністр фінансів Даурен Темірбеков говорив, що фінансування канцелярії Назарбаєва у 2023 році скоротиться на 130 мільйонів тенге.

Юрист із конституційного права Акіф Сулейманов раніше розповів казахській службі Радіо Свобода, що через втрату сили законом «Про першого президента – Єлбаси» немає законних підстав, щоб утримувати його канцелярію. При цьому, як зазначив він, статтю видатків на утримання канцелярії вже затверджено, тому парламент Казахстану може внести відповідні поправки до бюджету.

У лютому 2023 року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон, який скасовує раніше чинний закон про першого президента. Цей закон гарантував Нурсултану Назарбаєву абсолютний імунітет від переслідування та недоторканність майна його та його родини.