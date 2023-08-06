ЗСУ підтвердили удар по Чонгарському і Генічеському мостах

Збройні сили України підтвердили, що завдали ракетного удару по Чонгарському і Генічеському мостах, які зʼєднують окупований Крим із материковою Україною. Повідомлення про це опублікував Стратком ЗСУ – Центр стратегічних комунікацій української армії.

«Близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости. Слава Збройним силам України», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлення про ураження двох мостів на межі Херсонської області з Кримом зʼявилися на сторінках у соцмережах представників російської окупаційної влади двох регіонів.

Роботу пропускного пункту Чонгар, одного з трьох на межі Криму та Херсонської області, тимчасово припинено, повідомляє «міністерство транспорту окупованого Криму. Пропускні пункти Армянськ та Перекоп працюють у штатному режимі.

Попереднього разу Чонгарський автомобільний міст, який використовується для доставки боєприпасів і палива з окупованого Криму російському угрупованню на південному сході України, обстріляли 22 червня.