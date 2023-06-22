У Мелітополі були вибухи біля скупчення російських сил – Федоров

В окупованому Мелітополі було щонайменше вісім «гучних вибухів», повідомив міський голова Іван Федоров.

«У Мелітополі кілька годин тому було щонайменше вісім гучних вибухів, які були концентровані біля нашого міськгазу. Там на виробничих базах було скупчення російських військових та їхньої військової техніки. Місцеві жителі того району спостерігають дим. Туди також поїхала велика кількість швидких. Там зараз все перекрито», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Федоров також звернув увагу на вибухи біля Чонгара.

«З логістикою у ворогів щось відбувається. Сьогодні наші жителі повідомляють, що до Криму вже неможливо заїхати з боку тимчасово окупованої Запорізької області і всіх відправляють до Армянська. Раніше окупанти казали, що у разі просування ЗСУ вони зможуть втекти до Криму, а тепер це приклад, що явно вони не зможуть втекти», – зазначив мер окупованого Мелітополя, додавши, що до окупованого Криму є щонайменше три автомобільні шляхи: це Чонгар і два переїзди в Армянську.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити озвучені дані.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.