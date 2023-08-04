«Потребуватимуть близько 6 мільйонів людей». Коли і як в Україні легалізують медичний канабіс?

Внаслідок травм і станів, спричинених війною, актуалізувалося питання легалізації медичного канабісу. Народна депутатка Ольга Стефанишина розповіла, що близько шести мільйонів людей потребуватимуть таких ліків, щоб полегшувати фізичний біль і стрес. Верховна Рада 13 липня підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про медичний канабіс. Профільний комітет з питань здоров'я нації рекомендував ухвалити його за основу. Також його підтримав президент України Володимир Зеленський.

Медичний канабіс вирощуватимуть лише в умовах закритого ґрунту під відеоспостереженням, а Нацполіція і МОЗ жорстко це контролюватимуть. Його можуть призначати пацієнтам з онкологією, ПТСР, хворобами Паркінсона та Альцгеймера. Хоча в Україні наразі нема протоколів для лікування медичних канабісом, але лікарі зможуть призначати його завдяки протоколам інших країн.

Радіо Свобода поспілкувалося з експертами та пацієнтами, які потребують цього препарату як знеболювального. Розповідаємо, які особливості знеболення медичним канабісом і потенційного призначення лікарями цього препарату, а також якою буде подальша доля законопроєкту про його легалізацію.

Для чого потрібна легалізація?

Так пацієнти отримають ще один спосіб знеболення і полегшення певних симптомів, що може підвищити їхню якість життя. Більшість європейських країн легалізували медичний канабіс. Загалом у світі його легалізували майже у 60 країнах.

Переваги використання канабісу на собі відчула Олена Городецька родом з Криму, в якої в 2015 році діагностували рак. Згодом у неї виявили променевий проктит. Відтоді Олена почала відчувати сильні болі.

«Чим далі відчуваєш цей біль, тим менше сенсу для тебе навколо. Коли до мене приїжджав син, у мене не було сил радіти. Біль – це перша проблема онкохворих»

Нині жінка проходить лікування на Кіпрі, де медична марихуана легалізована. Вона поділилась досвідом, що медичний канабіс знімає біль і полегшує інші симптоми, як-от відсутність апетиту, нудота, занепад сил, депресивний стан.

При цьому, за її словами, вживання медичного канабісу не заважало їй працювати. Олена пригадує, що коли вживала знеболювальне на основі морфіну, у неї були сильна сонливість і тремтіння рук. Цих побічних ефектів, з її досвіду, нема під час вживання медичного канабісу. Це важливо для Олени, адже вона викладає письменницьку майстерність.

«Чим далі відчуваєш цей біль, тим менше сенсу для тебе навколо. Коли до мене приїжджав син, у мене не було сил радіти. Біль – це перша проблема онкохворих», – зазначає Олена Городецька.

І додає: «Для української медицини це був би крутий крок до гуманізації медицини. Люди не розуміють, що це не розвага, а можливість почуватися гідно. Легалізація – це визнання за людиною права самому вибирати, з якими відчуттями жити».

Олена пригадує, як після операції в лікарні Пафосу, що на Кіпрі, до неї прийшов психолог. Тоді вона запитала, чи можна їй при ньому курити марихуану, на що він ствердно відповів. На думку Олени, це є прикладом поваги до пацієнта і медицини, яка не знала «совка».

54-річна Олена з Києва лікується в Україні і не має доступу до медичного канабісу. Ще після першої стадії раку в Олени з’явилися метастази. З того часу вона відчуває сильний біль. Їй виписали два знеболювальних препарати, один з яких на основі морфіну. Але від останнього жінка відмовилась, бо, скориставшись раз під час операції, каже, відчула на собі негативні побічні ефекти, зокрема сонливість і провали у пам’яті.

«Опіати, які у нас виписують, не дають повноцінно жити. Біль знімають, але жити під ними складно. Я під ними в’яла і сонна. Апетит вони не пробуджують, а навпаки, буває так, що аж нудить. Канабіс я не пробувала, але дівчата кажуть, що від нього і їсти хочеться, і біль стихає, тому я за».

13 лютого 2019 року в Європейському парламенті ухвалили резолюцію, в якій наголошено на необхідності чіткого розмежування між медичним застосуванням засобів та препаратів на основі канабісу та іншими видами його використання.

Євродепутати зазначили, що є чимало доказів того, що канабіс і канабіноїди мають терапевтичний ефект для лікування хронічного болю у дорослих, викликаних хіміотерапією нудоти і блювання, а також поліпшення деяких симптомів при розсіяному склерозі.

Що таке медичний канабіс?

Медичний канабіс – це широкий термін для ліків на основі конопель, які знеболюють та полегшують певні симптоми.

Відкриття діючої речовини тетрагідроканабінолу у 1960-х роках та системи ендогенних канабіноїдних рецепторів і лігандів у кінці 1980-х і на початку 1990-х років сприяли проведенню низки досліджень. Ці дослідження показали, що канабіс може полегшити певні типи захворювань, зокрема важкі хронічні болі.

Позитивний вплив медичного канабісу на зниження загальної інтенсивності болю виявило дослідження, проведене у 2022 році австралійськими науковцями. Більшість людей, які брали участь у дослідженні, повідомили про зменшення втоми та сонливості, а обидва ці стани, за словами науковців, тісно пов’язані зі здатністю людини справлятися з болем.

Найбільша кількість доказів терапевтичних ефектів канабісу пов’язана з його здатністю зменшувати хронічний біль, нудоту та блювоту внаслідок хіміотерапії, а також спастичність від розсіяного склерозу

Також у дослідженні згадується ефективність медичного канабісу в лікуванні непереборного болю, пов’язаного з раком. Позитивний ефект у боротьбі з хронічним болем таблетками на основі канабісу (дронабінол та набілон) показав і нещодавній аналіз 25 досліджень.

Дослідники вивчають вплив канабісу на низку захворювань, як-от розсіяний склероз, невралгічні захворювання, розлади психічного здоров’я тощо. Але через недостатню дослідженість ще не доведено, чи допомагає медичний канабіс при лікуванні багатьох із цих захворювань.

«Найбільша кількість доказів терапевтичних ефектів канабісу пов’язана з його здатністю зменшувати хронічний біль, нудоту та блювоту внаслідок хіміотерапії, а також спастичність [напружені або ригідні м’язи] від розсіяного склерозу», – вважає фахівець із зловживання психоактивними речовинами в медичній школі Перельмана Університету Пенсільванії Марсель Бонн-Міллер.

А це не спричинить збільшення залежності?

Серед критиків легалізації медичного канабісу є побоювання щодо збільшення рівня залежності від наркотичних речовин через такий крок. Однак ті, хто підтримують легалізацію, звертають увагу, що йдеться саме про медичний канабіс, який не викликає залежності.

Треба пам’ятати: люди, які вживають марихуану з метою отримати наркотичне сп'яніння, точно не вживатимуть медичний канабіс

Хірург-онколог Андрій Безносенко пояснює, що це за поняття: «канабіс є узагальненим словом до лікарських засобів на основі канабісу або медичних конопель з екстрактом канабідіолу, який є медичною складовою, що не викликає наркотичного сп'яніння».

Це інша форма канабісу, ніж той, який вживають люди для насолоди або з наркотичною залежністю, каже він. Медичний канабіс, зауважує, буде доступним не у формі куріння «трави», а у формі масел, спреїв, пластирів, електронних сигарет, які «не дають специфічний запах для побутового наркоманійного застосування канабісу».

«Треба пам’ятати: люди, які вживають марихуану з метою отримати наркотичне сп'яніння, точно не вживатимуть медичний канабіс. Він не викликає подібних явищ. Негативні ризики для збільшення в побутових цілях медичного канабісу – це абсурд, він не дає того ефекту», – наголошує Безносенко.

В урядовому законопроєкті прописаний контроль щодо використання медичного канабісу. Народна депутатка України, членкиня комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода.Ранок» розповіла, що, окрім закону, механізми контролю деталізують у підзаконних актах уряду.

Нацполіція України і МОЗ це жорстко контролюватимуть

«Будуть спеціальні штрих-коди і методи відслідковування, щоб було зрозуміло, звідки ця рослина пішла і яким чином перетворилася у ліки. Медичний канабіс вирощуватимуть лише в умовах теплиць, тобто закритого ґрунту, під відеоспостереженням. Нацполіція України і МОЗ це жорстко контролюватимуть», – відзначила Ольга Стефанишина.

Голова координаційної ради благодійної організації «100% життя» Дмитро Шерембей в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live» зазначив, що легалізація медичного канабісу є важливим і ефективним інструментом для людей із постравматичним розладом.

Це найкращий доказ, коли людина поруч з тобою не страждає, не переживає біль

На його думку, для того, щоб в українців зникли всі запитання і міфи про це, потрібна практика застосування препарату.

«Це найкращий доказ, коли людина поруч з тобою не страждає, не переживає біль. Якщо це паліативний хворий у хоспісній палаті, він по-людськи йде з життя, скільки б йому не залишилось жити: місяць, два, три», – переконаний Дмитро Шерембей.

Протоколи лікування і призначення

Ще одне із застережень критиків законопроєкту полягає у тому, що, мовляв, в Україні немає відповідних протоколів для лікування медичним канабісом і лікарі не наважуватимуться призначати його. Лікар Андрій Безносенко називає такі твердження бездоказовими аргументами. Адже, за його словами, медицина вже давно є міжнародною, і Україна може скористатися досвідом інших країн.

«Якщо немає протоколу на якийсь новий, інноваційний метод лікування, то в розвинутих країнах Європейського союзу, Японії, Австралії чи США канабіс вже є. Міністерство охорони здоров'я своїм наказом 1422 давно дозволило використовувати міжнародні, національні протоколи інших країн, які засновані на доказовій базі з перекладом в Україні», – відзначає Андрій Безносенко.

Ольга Стефанишина також вважає, що Україна зможе використовувати протоколи інших країн. Вона пояснює, що в Україні наразі нема таких протоколів, тому що ці ліки поки що не є легальними. Але, на її думку, використовуючи міжнародні практики, в Україні зможуть поступово реалізовувати таку допомогу.

Вона зауважує, що першочергово йдеться про людей, які відчувають фізичний біль. Це, зокрема, люди з онкологією і такими хворобами, як Паркінсона та Альцгеймера.

«З тією травмою, яка сьогодні існує в суспільстві внаслідок війни, ми оцінюємо, що близько шести мільйонів людей потребуватимуть таких ліків для того, щоб полегшувати фізичний біль або психологічну напругу і стрес. Вся наша країна дуже швидко навчатиметься використовувати цю рослину для того, щоб допомагати пацієнтам», – міркує Стефанишина.

У пояснювальній записці законопроєкту з посиланням на дослідження вчених йдеться, що канабіс доцільно застосовувати при:

неврологічних захворюваннях;

захворюваннях травного тракту та побічних ефектах, пов’язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД;

наркотичній залежності та проблемах психічного характеру;

хронічному болю невропатичного походження;

паліативній допомозі.

Подальша доля законопроєкту

Це третя спроба легалізувати медичний канабіс на законодавчому рівні. 10 червня 2022 року у парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт №7457 про розширення доступу до препаратів медичного канабісу для лікування низки хвороб.

Щоб нашим громадянам не довелося терпіти біль, стрес та травми війни, маємо нарешті легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу

Профільний комітет з питань здоров'я нації у лютому 2023 року рекомендував ухвалити його за основу.

А 28 червня 2023 року президент України Володимир Зеленський під час промови в парламенті до Дня Конституції України згадав про важливість легалізації медичного канабісу.

«Щоб всім нашим громадянам, українкам та українцям, не довелося терпіти біль, стрес та травми війни, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво», – зауважив президент.

Онколог Андрій Безносенко міркує, що медичний канабіс може мати побічні ефекти або не підходити окремим пацієнтам. Але він зауважує, що це притаманно й іншим знеболювальним. Тож він каже, що не бачить негативних наслідків від легалізації медичного канабісу.

«Немає ані медичного, ані гуманного, ані політичного зараз аргументу, щоби не відстоювати право наших пацієнтів на збереження нормальної якості життя», – наголошує Безносенко.

Напруга в суспільстві і хвиля, яка піднялася внаслідок цього закону публічно, допоможе нам зупинити популізм і провести законопроєкт у другому читанні

13 липня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про медичний канабіс. За проголосували 268 депутатів із 341 присутнього. На думку народної депутатки Ольги Стефанишиної, наступне читання цього законопроєкту може бути у вересні 2023 року.

«Ми спостерігатимемо різні маніпуляції і блокування. Думаю, буде законодавчий спам, коли депутати бездумно подають по тисячі правок для того, щоб законопроєкт не розглядався. Але напруга в суспільстві і хвиля, яка піднялася внаслідок цього закону публічно, допоможе нам зупинити цей популізм і провести законопроєкт у другому читанні», – відзначила Ольга Стефанишина.

Після ухвалення і публікації законопроєкту, на думку Стефанишиної, потрібно буде тиснути на уряд України для швидкого ухвалення підзаконних актів і постанов, які дозволять використовувати медичний канабіс. А відтоді, міркує вона, мине кілька місяців для того, щоб почати завозити такі ліки в Україну.

Депутатка також пояснює, що виробництво цих ліків в Україні потрібно буде запускати з нуля. Тому, щоб система запрацювала, знадобиться рік-два, але вже за кілька місяців такі ліки можна буде завозити з-за кордону.

Голова координаційної ради БО «100% життя» Дмитро Шерембей говорить, що це перший важливий крок до великого шляху покращення прав пацієнтів. Він вважає, що друге читання поставить крапку в історії боротьби за легалізацію медичного канабісу в Україні. Він міркує, що важливо, щоби у законі була місія – зробити доступними медикаменти для пацієнтів і, на його думку, цей закон може виконати таку місію.

«Це дуже велика перемога прав людини в Україні, цивілізованої практики і, по суті, п'ятилітньої боротьби за права людини і пацієнтів в Україні великої кількості пацієнтських організацій, які за це боролись. Редакція цього закону сьогодні є революційним кроком у правах людини і пацієнта у доступі до цих препаратів», – наголошує Дмитро Шерембей.