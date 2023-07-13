У МОЗ відреагували на рішення Ради щодо медичного канабісу

У Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що «жорстко контролюватимуть» застосування ліків із вмістом медичного канабісу, якщо такий законопроєкт остаточно ухвалить Верховна Рада.

У пресслужбі відомства кажуть, що Україна зробила «важливий крок» до спрощення доступу до ліків на основі медичного канабісу. У МОЗ також підкреслили, що про потрапляння у вільний обіг препаратів із вмістом медичного канабісу не йдеться.

«Застосування ліків буде жорстко контролюватися, як це вже відбувається з наркотичними препаратами», – наголосили в МОЗ.

У міністерстві зауважили, що у світі зібрано достатньо наукових даних, які підтверджують, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів. Зокрема, неврологічних захворювань: розсіяного склерозу, епілепсії, хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта; захворювань травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкологічних хворобах (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов’язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД.

Позитивний ефект від таких ліків спостерігається також щодо виразкового коліту і хвороби Крона, при запаленні та дисфункції моторики кишківника. Препарати на основі канабісу використовуються для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження.

Медичний канабіс застосовують для лікування наркотичної залежності та при психічних розладах (за попередніми доказами, ефективним є використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів (зокрема кокаїну) та алкоголю, для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів і порушення сну.

Також його використовують при хронічному болю невропатичного походження та наданні паліативної допомоги.

«Крім цього, науково доведено, що фітоканабіноїди здійснюють високоефективну антимікробну дію (на стафілококи та стрептококи), а також демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та багатьох інших недугів», – додали в МОЗ.