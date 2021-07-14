Головне на ранок: Рада провалила голосування за медичний канабіс, зміна глави МВС, безвіз з Китаєм

Рада не підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу, Монастирський підтвердив, що погодився очолити МВС, в ЄС пропонують включити Україну до списку країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки, Зеленський та Сі Цзіньпінь обговорили безвіз, сайти російських хакерів не відкривалися у даркнеті.

Верховна Рада не підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Верховна Рада не підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу №5596. За ухвалення в першому читанні проєкту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності» проголосували 184 депутати за необхідного мінімуму 226. Законопроєкт відправили на доопрацювання.

Монастирський про згоду очолити МВС: «найскладніше рішення в житті»

Народний депутат Денис Монастирський підтвердив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому заступити Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ і він погодився. «Я прийняв найскладніше рішення в своєму житті: відповісти «так» на пропозицію президента очолити МВС. Це відбулося буквально кілька хвилин тому. Я розумію, на яку жертву я йду як людина, як особистість, як політик. Але, власне, я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду», – сказав Монастирський. Він додав, що комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова 14 липня, а в четвер планується за його відставку.

В ЄС пропонують включити Україну до списку країн, для яких скасовано обмеження на поїздки

В Європейському Союзі пропонують включити Україну до списку країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. За даними журналіста, відповідну пропозицію озвучило керівництво блоку. Вона має консультаційний характер і не є прямою вказівкою національним урядам. Посли країн блоку ухвалять рішення щодо оновлення списку 14 липня. Список країн, для яких рекомендовано скасувати обмеження на в’їзд, оновлюється кожні два тижні. До нього вже увійшли Молдова, Вірменія та Азербайджан.

Зеленський і Сі Цзіньпін підпишуть угоду про безвізовий режим між Китаєм і Україною – ОП

Президент України Володимир Зеленський і голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін мали розмову телефоном, повідомив Офіс президента 13 липня. «Очільники держав обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між нашими країнами та домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм», – повідомляє адміністрація президента. Крім того, як заявляють у ОП, розмова стосувалася боротьби з COVID-19 та співпраці в галузі інфраструктури.

Сайти російських хакерів REvil перестали відкриватися в даркнеті

Російська хакерська група REvil, яку звинувачують у масштабних атаках із метою викупу, стала недоступною в даркнеті 13 липня. Аналітики не знають, чи відключення відбулося внаслідок дій правоохоронних органів, чи REvil із власної ініціативи зруйнувала свої сайти. «Ситуація все ще розгортається, але факти свідчать, що REvil зазнала запланованого одночасного вилучення їхньої інфраструктури або самими операторами, або за допомогою промислових чи правоохоронних заходів», – заявив Джон Гультквіст з Mandiant Threat Intelligence, якого цитує агенція AFP. Білий дім та Кіберкомандування США відмовилися коментувати інформацію, повідомляє Associated Press.