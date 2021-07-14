На Донбасі 13 липня загинув один український військовий, поранені шестеро – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 13 липня загинув один український військовий, п’ятеро зазнали поранень, ще один – бойового травмування, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, російські гібридні сили здійснили 13 порушень режиму припинення вогню, які полягали в обстрілах і прольотах безпілотників із перетином лінії розмежування.

У перші години 14 липня українські військові зафіксували ще один обстріл з боку бойовиків – поблизу населеного пункту Луганське. Унаслідок цього обстрілу зазнав поранення один військовий.

Угруповання «ЛНР» звинуватило українських військових у трьох обстрілах упродовж минулої доби.

Угруповання «ДНР» зведених даних про бойові дії 13 липня не подає, але заявляє про мінометний обстріл села Октябрь (українська назва Верхньошироківське) Новоазовського району з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.