МОЗ: в Україні виявили 547 нових випадків COVID-19

Упродовж доби в Україні виявили 547 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 34 дитини та 23 медпрацівники. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, госпіталізували 409 людей, одужали – 797, померли – 25.

За добу протестовано: методом ПЛР – 18 572 особи, методом ІФА – 8 105 особи, експрес-тестами – 16 972.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 242 245 випадків COVID-19, померли 52 665 людей.