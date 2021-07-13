Верховна Рада не підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу №5596. За ухвалення в першому читанні проєкту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності» проголосували 184 депутати за необхідного мінімуму 226.

Також депутати не підтримали скерування документа до комітету на повторне перше читання, а повернули його ініціаторам.

Законопроєктом пропонувалося виключити медичний канабіс з реєстру наркотичних речовин, а обіг лікарських конопель, продуктів їх переробки та вироблених із них ліків допустити у науковій та науково-технічній діяльності, а також у медичній практиці – за умови забезпечення контролю на всіх етапах. Відпуск лікарських засобів, виготовлених із лікарських конопель, пропонувалось винятково за призначенням лікаря.

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Наприкінці червня народні депутати з комітету із питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримали законопроєкт №5596, який передбачає легалізацію медичного канабісу.

У квітні Кабінет міністрів виключив два препарати на основі канабісу з переліку заборонених речовин.

У грудні 2020 року комісія ООН із наркотичних засобів вирішила вилучити медичний канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків у світі.