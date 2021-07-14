Число жертв обвалу готелю в Китаї зросло до 17, пошуки завершені

Число загиблих унаслідок обвалу готелю на сході Китаю зросло до 17, влада 13 липня оголосила про завершення пошуково-рятувальної місії, інформує агенція AP.

Влада міста Сучжоу, де і сталася трагедія, повідомляє в соціальних мережах, що 23 людей витягли з-під завалів готелю Siji Kaiyuan, який обвалився в понеділок удень. Один із врятованих не постраждав, п’ятеро були відправлені до лікарні.

Рятувальники використовували крани, драбини, металорізи та пошукових собак для пошуку вцілілих. Більшість загиблих були гостями готелю.

Для проведення операції було мобілізовано понад 600 людей, включно з бригадою рятувальників під час землетрусів, а також 120 транспортних засобів.

Слідчі розслідують причину колапсу, а поліція викликає в суд представників готелю, керівників та тих, хто працював над проєктуванням та будівництвом споруди, йдеться в повідомленні. Частина з цих людей уже перебуває під певною формою затримання або нагляду.

Триповерховий 54-кімнатний готель Siji Kaiyuan відкрився у 2018 році, повідомляє Ctrip, китайський додаток для онлайн-бронювання.

Сучжоу – популярне туристичне місце, відоме своїми історичними каналами та традиційними китайськими садами, а також великим діловим центром.