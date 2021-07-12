Кількість жертв обвалу будівлі у Маямі зросла до 90

Кількість людей, які загинули внаслідок обвалу будівлі у Маямі зросла до 90. пошуки загиблих продовжуються, повідомляє Reuters.

Зазначається, що не знайдені тіла ще 31 людини.

Робітники вивезли з ділянки, де проводяться пошуки, 6 350 тонн бетону та сміття.

Більша частина будівлі в Серфсайді, неподалік від Маямі, обвалилася в перші години 24 червня. 8 липня влада пропинила пошуки можливих вцілілих.

Наразі слідство не встановило, що саме спричинило обвал багатоквартирного будинку на березі моря, побудованого 40 років тому. У 2018 році інженерний звіт виявив низку структурних недоліків, які наразі є в центрі уваги слідства, яка передбачає дослідження колегією суддів і численні судові позови.

Після обвалу влада в інших містах почала перевіряти давно побудовані хмарочоси, аби пересвідчитися, що суттєві структурні хиби не залишилися поза увагою.