Обвал багатоповерхівки у Флориді: оприлюднені нові дані про знайдених загиблими і зниклих безвісти

При розбиранні завалів на місці руїн багатоповерхового багатоквартирного будинку в місцевості Серфсайд неподалік міста Маямі у штаті Флорида у США, що обвалився в ніч на 24 червня, знайшли останки ще семи тіл.

Таким чином, загальне число знайдених загиблими становить уже 86.

Людьми, доля яких невідома, далі вважаються на цей час 43. Хоча від сподівань знайти когось живим більш ніж через два тижні після катастрофи давно відмовилися, це не означає, що всі ці люди теж загинули.

Зокрема, на початку рятувальних робіт загальне число знайдених загиблими і тих, чия доля була невідома, перевищувало 160; зараз воно становить 129 – чимало людей, про яких нічого не знали, не були в будинку в час катастрофи і знайшлися пізніше.

7 липня повільні й обережні рятувально-пошукові роботи на місці обвалу припинили, коли не лишилося надії знайти живих; тепер завали розбирають швидше, шукаючи останки загиблих.

Терміну завершення робіт на розбиранні руїн не оголошували.

Причина катастрофи далі не відома. Найбільше уваги привертають певні пошкодження конструкцій будівлі, які виявили ще попередніми роками, але відклали вирішення на пізніший час – усе планували зробити пізніше цього року.